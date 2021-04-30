Ученые обнаружили в антисептиках опасное вещество

В период пандемии коронавирусной инфекции, спрос на антисептические средства существенно вырос. Но пользоваться ими регулярно эксперты не рекомендуют, чтобы не страдала кожа рук. Но как оказалось, это не самое страшное.

В составе антисептиков нашли опасное вещество (фото из открытых источников)

Американские специалисты проанализировали популярные антисептические средства на рынке и заявили, что у многих исследованных образцов в составе оказалось вещество, вызывающее рак. Его норма превышала допустимую в несколько раз. Этим веществом является бензол, которое ВОЗ относит к категории самых опасных химикатов. Эксперты компании Valisure отметили, что из 260 проверенных образцов в 21 бутылке антисептика бензол содержался в чрезмерном количестве, а при попадании в организм он вызывает поражение желудочно-кишечного тракта и в целом является высокотоксичным. Такие данные вызывают тревогу и указывают на серьезный риск для здоровья населения, которое регулярно пользуется санитайзерами.

Кроме того, в некоторых антисептиках ученые обнаружили высокий уровень метанола, а эти средства, согласно словам экспертов, не должны содержать его вообще, несмотря на спиртовую основу.

Напомним, что из-за пандемии коронавирусной инфекции во всем мире увеличился спрос на антисептические средства для рук. Но на протяжение 2020 года в разных странах начали регистрировать отравления и летальные исходы после использования этих средств.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что антисептические средства — полезная вещь, особенно, в дороге или во время прогулки в парке. А в этом году, на фоне пандемии коронавируса, этот предмет стал чуть ли не "хитом сезона". Но очень важно уметь выбирать правильный антисептик. Каких компонентов в нем быть не должно?

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