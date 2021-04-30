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Ученые обнаружили в антисептиках опасное вещество

Американские ученые в ходе исследования обнаружили, что в некоторых популярных антисептиках бензол содержится в очень большом количестве

30 апреля 2021, 11:45
Автор:

Светлана Шкурупий

В период пандемии коронавирусной инфекции, спрос на антисептические средства существенно вырос. Но пользоваться ими регулярно эксперты не рекомендуют, чтобы не страдала кожа рук. Но как оказалось, это не самое страшное.

Ученые обнаружили в антисептиках опасное вещество

В составе антисептиков нашли опасное вещество (фото из открытых источников)

Американские специалисты проанализировали популярные антисептические средства на рынке и заявили, что у многих исследованных образцов в составе оказалось вещество, вызывающее рак. Его норма превышала допустимую в несколько раз. Этим веществом является бензол, которое ВОЗ относит к категории самых опасных химикатов.  Эксперты компании Valisure отметили, что из 260 проверенных образцов в 21 бутылке антисептика бензол содержался в чрезмерном количестве, а при попадании в организм он вызывает поражение желудочно-кишечного тракта и в целом является высокотоксичным. Такие данные вызывают тревогу и указывают на серьезный риск для здоровья населения, которое регулярно пользуется санитайзерами. 

Кроме того, в некоторых антисептиках ученые обнаружили высокий уровень метанола, а эти средства, согласно словам экспертов, не должны содержать его вообще, несмотря на спиртовую основу. 

Напомним, что из-за пандемии коронавирусной инфекции во всем мире увеличился спрос на антисептические средства для рук. Но на протяжение 2020 года в разных странах начали регистрировать отравления и летальные исходы после использования этих средств.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что антисептические средства — полезная вещь, особенно, в дороге или во время прогулки в парке. А в этом году, на фоне пандемии коронавируса, этот предмет стал чуть ли не "хитом сезона". Но очень важно уметь выбирать правильный антисептик. Каких компонентов в нем быть не должно?


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Источник: https://www.valisure.com/analysis/
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