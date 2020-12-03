Ученые бьют тревогу: люди начали умирать от антисептиков

Из-за пандемии коронавирусной инфекции во всем мире увеличился спрос на антисептические средства для рук. Но на протяжение 2020 года в разных странах начали регистрировать отравления и летальные исходы после использования этих средств.

антисептик | фото: Shutterstock

Эксперт в научном журнале BMJ пишет, что в дезинфицирующие средства, которые продаются в виде гелей, жидкостей и пены, добавляют опасные вещества, но они не указаны в составе продукции. Ученые опасаются того, что люди недостаточно осведомлены о том, что антисептики могут быть токсичны и их нельзя принимать внутрь.

В этом году в одном из американских штатов из-за неправильного использования этого средства умерло трое людей, еще один ослеп. Подобные случаи зарегистрировали также в Великобритании, где возросло количество отравления антисептиками на 65%. В Якутии от употребления антисептика скончалось 7 человек, еще двое попали в больницу в тяжелом состоянии.

Эксперт убедительно просит принять во внимание следующие меры профилактики отравлений дезинфицирующими средствами. В первую очередь, необходимо хранить средства подальше от детей и не продавать их в больших объемах, а бутылочки со средством должны быть со специальной блокировкой.

Производители должны указывать на этикетках четкие рекомендации по использованию антисептика и опасности при приеме внутрь этого вещества. Также в некоторых отделениях лечебных учреждений антисептические средства не должны быть в общем доступе.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что при покупке антисептика стоит внимательно изучить его состав. Ученые рассказали, каких компонентов он не должен содержать.

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