Ученые обнаружили на двух важнейших ледниках Антарктиды трещины и разломы (видео)

Два из всех самых быстро меняющихся ледников в Антарктиде трескаются, в следствии чего на них появляются разломы. Специалисты смогли узнать об этом благодаря снимкам со спутника, передает издание lenta.

Ученые обнаружили на двух важнейших ледниках Антарктиды трещины. Фото: pixabay

Ледники Пайн-Айленд и Туэйтс считаются самыми динамичными на всем антарктическом континенте, поэтому они значительным образом влияют на повышение уровня мирового океана.

Вместе эти два ледника размером с Норвегию, поэтому в них достаточное количество воды для того, чтобы изменить глобальный уровень океана более чем на один метр. Но влияние атмосферных и океанических условий привело к тому, что они поддались существенным изменениям.

Именно поэтому ученые уверены в том, что развитие этих ледников в ближайшие годы имеет очень важное значение для всей планеты. Но стоит также учитывать, что компьютерная модель ледников не может в полной мере отобразить все процессы и важные детали.

Совершенно точно экспертам удалось установить одно: на "границах сдвига" заметны существенные повреждения. Трещины и разломы свидетельствуют о том, что ледники понемногу начинают распадаться. Этот процесс можно сравнить с машиной, которая очень медленно передвигается: все, что находится позади нее, тоже начинает замедляться. И как только ледники исчезнут, то лед начнет перемещаться гораздо быстрее, что и станет причиной повышения уровня моря.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!