Ученые показали, как изменятся города через 25 лет (видео)

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Елена Волкова
Британский футуролог Ян Пирсон, прогнозам которого доверяют ученые с мировым именем, рассказал, какими будут города будущего, а также какие строительные решения можно будет увидеть в 2045 году. Об этом пишет Tech Insider.
Пирсон составил прогноз тенденций совместно с экспертами компании Hewden. Так, по их мнению, уже через 25 лет здания будут оснащены искусственным интеллектом и будут реагировать на слова людей, подобно Siri. Кроме того, футурологи убеждены, что вскоре небоскребы будут еще выше, а работать будут, словно мини-города. К примеру, на определенных этажах будут офисы, на других — производство. Выше будут квартиры и пентхаусы для жизни. Интересно, что обычных окон в небоскребах будущего не будет. Ян Пирсон убежден, что их сменят экраны виртуальной реальности.
В строительстве футуристических городов, согласно исследованию, будут задействованы строители в экзоскилетах — специальных костюмах, внешне похожих на роботов.
Напомним, один из богатейших людей планеты, гендиректор компании SpaceX Илон Маск заявил, что построит город на Марсе.
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