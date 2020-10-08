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Любовь Блажко
Американским исследователям удалось отыскать доказательства исторической точности Библии. Потому как уже достаточно долго множество ученых не могут найти ответ, насколько правдивой являются данные, которые в ней указаны. Об этом пишет издание lenta.
Ученые обнаружили доказательства исторической точности Библии. Фото: pixabay
Археолог Том Мейер рассказывает, что сюжеты о иудейском царе Езекии можно назвать достоверными. Информация, о которой говорится в Библии, также является актуальной для планов по укреплению власти в Иерусалиме, говорит Том.
Эксперты нашли печать, связанную с монархом, когда были на раскопках в Офеле. По их предположениям, артефакт был создан еще в VIII столетии до нашей эры. На нем набито имя персонажа из Библии, поэтому подлинность ценной находки не вызывает никаких сомнений.
Том Мейер поделился, что использовать данный артефакт могли в государственных целях, а также для подписания указов. В те времена печати принято было носить на шее или прикреплять к своему браслету. Стоит отметить, что ученые увидели на ней не только имя Езекии, но и королевский орнамент.
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