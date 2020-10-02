Археологи нашли голову короля из неизвестной ранее галереи скульптур (фото)

Археологам удалось найти каменную голову, которая по их предположениям изображает короля Эдуарда II. По всей вероятности, ей более 700-та лет. Они обнаружили артефакт в бывшем аббатстве Шафтсбери в Дорсете, передает издание lenta.

Археологи нашли голову короля. Фото: blog.apltravel

Аббатство Шафтсбери было основано еще в 888 году, и когда-то занимало 2 место среди самых богатых женских монастырей в Англии. По приказу Оливера Кромвеля оно было распущено в 1539 году — вскоре его земли были проданы, а само аббатство было перестало существовать.

Специалисты на протяжении 6 недель занимались раскопками этого загадочного места, чтобы детально изучить, что же находится под его руинами. Они пришли в настоящий восторг, когда увидели каменную голову, которая была натуральной величины с короной. Скульптура сохранилась в довольно неплохом состоянии: немного был поврежден нос и челюсть.





Руководитель раскопок Джулиан Ричардс отметил, что крайне важен тот факт, что голова найдена вместе с короной. Он добавил, что работа сделана очень качественно, потому что можно даже увидеть веки.

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