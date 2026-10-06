Ученые нашли среди греческих памятников кольца из внеземного металла

Приблизительно 3000 лет назад представители древнегреческой элиты носили украшения, изготовленные из упавшего с неба материала. Ученые выяснили, что часть железных колец и печатей из древних захоронений была сделана из метеоритного железа, попавшего на Землю из космоса.

Ученые нашли метеоритное железо в греческих захоронениях

Исследователи проанализировали более 90 железных артефактов из 33 археологических памятников Греции и Крита. Результаты исследования, опубликованные в Journal of Archaeological Science, показали, что примерно треть предметов содержит характерную для метеоритного металла высокую концентрацию никеля.

Для анализа учёные использовали портативный рентгенофлуоресцентный прибор. Метод позволяет определить химический состав древнего предмета без повреждения или извлечения его части. Самое повышенное содержание никеля стало ключевым признаком внеземного происхождения железа.

Древние греческие украшения содержали метеоритное железо

Метеоритный металл был обнаружен не в случайных предметах. Его использовали преимущественно для колец и печатей, причем часто совмещали с золотом, серебром или бронзой. По мнению исследователей, такие изделия являлись не просто украшениями, а символами статуса, власти и общественного положения.

"Это показывает, что метеоритное железо считалось очень драгоценным металлом, который использовался для изготовления предметов особой ценности и для высокопоставленной группы людей", – сказала одна из авторов исследования Елени Манцурани.

В бронзовую эпоху железо, полученное из земной руды, еще не было обычным материалом в Средиземноморье. Поэтому метеориты являлись одним из немногих доступных источников металлического железа. Древние мастера могли обрабатывать найденные обломки метеоритов, не имея технологий для их производства из руды.

Откуда именно происходил металл в греческих захоронениях, остается вопросом. Одна из гипотез исследователей связана с Египтом, где в пустынях легче находить и хранить метеориты. Известно, что метеоритное железо использовали и там, в частности, внеземное происхождение, имеет знаменитый кинжал, найденный в гробнице Тутанхамона.

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