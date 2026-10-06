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Вчені знайшли серед грецьких пам’яток кільця з позаземного металу

Дослідники виявили прикраси з позаземного металу в давньогрецьких похованнях.

6 жовтня 2026, 19:40
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Slava Kot

Приблизно 3000 років тому представники давньогрецької еліти носили прикраси, виготовлені з матеріалу, який впав з неба. Вчені з’ясували, що частина залізних перснів і печаток із давніх поховань була зроблена з метеоритного заліза, який потрапив на Землю з космосу.

Вчені знайшли серед грецьких пам’яток кільця з позаземного металу

Вчені знайшли метеоритне залізо в грецьких похованнях

Дослідники проаналізували понад 90 залізних артефактів із 33 археологічних пам’яток Греції та Криту. Результати дослідження, опубліковані в Journal of Archaeological Science, показали, що приблизно третина предметів містить характерну для метеоритного металу високу концентрацію нікелю.

Для аналізу вчені використали портативний рентгенофлуоресцентний прилад. Метод дозволяє визначити хімічний склад стародавнього предмета без пошкодження чи вилучення його частини. Саме підвищений вміст нікелю став ключовою ознакою позаземного походження заліза.

Вчені знайшли серед грецьких пам’яток кільця з позаземного металу - фото 2

Стародавні грецькі прикраси містили метеоритне залізо

Метеоритний метал виявили не у випадкових предметах. Його використовували переважно для перснів і печаток, причому часто поєднували з золотом, сріблом або бронзою. На думку дослідників, такі вироби були не просто прикрасами, а символами статусу, влади та суспільного становища.

"Це показує, що метеоритне залізо вважалося дуже дорогоцінним металом, який використовувався для виготовлення предметів особливої цінності та для високопоставленої групи людей", – сказала одна з авторок дослідження Елені Манцурані.

У бронзову добу залізо, отримане з земної руди, ще не було звичним матеріалом у Середземномор’ї. Тому метеорити були одним з небагатьох доступних джерел металевого заліза. Давні майстри могли обробляти знайдені уламки метеоритів, не маючи технологій для їхнього виробництва з руди.

Звідки саме походив метал у грецьких похованнях, залишається питанням. Одна з гіпотез дослідників пов’язана з Єгиптом, де в пустелях легше знаходити та зберігати метеорити. Відомо, що метеоритне залізо використовували й там, зокрема, позаземне походження має знаменитий кинджал, знайдений у гробниці Тутанхамона.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що вчені відтворили обличчя древнього Homo sapiens віком 315 000 років.



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Джерело: https://dailygalaxy.com/2026/10/scientists-analyzed-90-objects-from-33-greek-sites-and-found-rings-made-of-metal-that-doesnt-come-from-earth/
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