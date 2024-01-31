Ученые нашли самый древний фрагмент окаменевшей кожи: кому он принадлежит

Ученые из Королевского музея Онтарио в Канаде сообщили, что обнаружили самый древний фрагмент окаменевшей кожи. Он принадлежит палеозойской рептилии, жившей в эпоху, когда жизнь выходила из водной среды на землю около 300 млн лет назад. Научное исследование было опубликовано в престижном журнале "Current Biology".



Фрагменты древнейшей окаменевшей кожи. Фото из открытых источников

В недрах пещеры Ричардс Спур в Оклахоме была найдена окаменелость размером с ноготь, по текстуре напоминающая кожу современных крокодилов. Обычно ученые встречают окаменевшие кости, а кожа является редкой находной. Однако уникальные условия в известняковых пещерах, такие как стабильный микроклимат, способствовали сохранению этой окаменелости.

"Сохранение мягких тканей происходит очень редко, и эта окаменевшая находка действительно показывает нам первое крупное нововведение в структуре крупнейшего органа тела, которым является кожа", — сказал палеонтолог из Университета Торонто и соавтор исследования Роберт Рейс.

Впоследствии окаменелость попала к ученым, проведшим микроскопическое исследование и обнаружили, что структура кожи указывает на близкое родство с амниотами — группой животных, приспособившихся к размножению на суше. Именно из такой кожи впоследствии развились перья у птиц и волосяные луковицы у млекопитающих.

Таким образом, фрагмент кожи является самым старым известным доказательством того, как примитивные рептилии приспособились к жизни вне воды, а его возраст оценивают в 289 млн лет.

"Это замечательное открытие, поскольку оно побуждает к новым открытиям в том же месте… и мы можем наконец узнать, какой тип кожи имели рептилии", — рассказал палеонтолог и профессор Колумбийского университета Пол Э. Олсен.

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