Ученые нашли самый древний фрагмент окаменевшей кожи: кому он принадлежит

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Slava Kot
Ученые из Королевского музея Онтарио в Канаде сообщили, что обнаружили самый древний фрагмент окаменевшей кожи. Он принадлежит палеозойской рептилии, жившей в эпоху, когда жизнь выходила из водной среды на землю около 300 млн лет назад. Научное исследование было опубликовано в престижном журнале "Current Biology".
Фрагменты древнейшей окаменевшей кожи. Фото из открытых источников
В недрах пещеры Ричардс Спур в Оклахоме была найдена окаменелость размером с ноготь, по текстуре напоминающая кожу современных крокодилов. Обычно ученые встречают окаменевшие кости, а кожа является редкой находной. Однако уникальные условия в известняковых пещерах, такие как стабильный микроклимат, способствовали сохранению этой окаменелости.
Впоследствии окаменелость попала к ученым, проведшим микроскопическое исследование и обнаружили, что структура кожи указывает на близкое родство с амниотами — группой животных, приспособившихся к размножению на суше. Именно из такой кожи впоследствии развились перья у птиц и волосяные луковицы у млекопитающих.
Таким образом, фрагмент кожи является самым старым известным доказательством того, как примитивные рептилии приспособились к жизни вне воды, а его возраст оценивают в 289 млн лет.
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