Ученые нашли новую пользу после физических нагрузок

Физическая активность может существенно предотвратить риск беспокойства, но важность интенсивности физических упражнений, механизмов, специфичных по полу и продолжительности эффектов остается в значительной степени неизвестной. К такому результату пришли ученые из Швеции, опубликовав статью в журнале Frontiers in Psychiatry.

Физическая активность, фото с открытых источников

Исследователи использовали исследования о самочувствии 395 тысяч человек возрастом до 21 года. Почти 200 тысяч из них приняли участие в Васалоппете — массовой марафонской лыжной гонке на 90 километров.

"Лыжники в гонке имели значительно сниженный риск развития тревоги во время последующего наблюдения. Однако среди женщин более высокие физические характеристики (измеренные как время отделения для завершения гонки, прокси для более высокой дозы тренировки) были связаны с повышенным риском беспокойства по сравнению с более медленными лыжными женщинами", — сказано в исследовании.

Для мужчин окончательное время гонки существенно не влияло на риск беспокойства. Результаты поддерживают рекомендации привлечения физической активности для снижения риска беспокойства как у мужчин, так и женщин. Влияние уровня физического характеристика на риск беспокойства требует дальнейших расследований среди женщин. Вступление тревоги являются общими проблемами психического здоровья, по оценкам, в настоящее время влияют на достижение до 10% населения во всем мире и в два раза чаще всего среди женщин по сравнению с мужчинами. Начинается все, как правило, рано — в детстве, подростковом возрасте или ранней взрослой жизни. Дополнительно заболеваемость может сопровождать депрессия или другие психические заболевания.

Напомним,

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