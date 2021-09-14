Ученые нашли новую пользу после физических нагрузок

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Хмільовська Інна
Физическая активность может существенно предотвратить риск беспокойства, но важность интенсивности физических упражнений, механизмов, специфичных по полу и продолжительности эффектов остается в значительной степени неизвестной. К такому результату пришли ученые из Швеции, опубликовав статью в журнале Frontiers in Psychiatry.
Физическая активность, фото с открытых источников
Исследователи использовали исследования о самочувствии 395 тысяч человек возрастом до 21 года. Почти 200 тысяч из них приняли участие в Васалоппете — массовой марафонской лыжной гонке на 90 километров.
Для мужчин окончательное время гонки существенно не влияло на риск беспокойства. Результаты поддерживают рекомендации привлечения физической активности для снижения риска беспокойства как у мужчин, так и женщин. Влияние уровня физического характеристика на риск беспокойства требует дальнейших расследований среди женщин. Вступление тревоги являются общими проблемами психического здоровья, по оценкам, в настоящее время влияют на достижение до 10% населения во всем мире и в два раза чаще всего среди женщин по сравнению с мужчинами. Начинается все, как правило, рано — в детстве, подростковом возрасте или ранней взрослой жизни. Дополнительно заболеваемость может сопровождать депрессия или другие психические заболевания.Напомним, 21-летняя американка Энни Райт из Атланты, штат Джорджия решила отношения со своим суженым регулировать с помощью договора об отношениях.
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