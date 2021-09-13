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Спортзал и цветы: влюбленные заключили договор об обязанностях в своих отношениях на 17 страницах

Заключить договор предложила 21-летняя Энни Райт всего после двух недель знакомства в Tinder со своим парнем

сегодня, 21:30
Автор:

Лиля Воробьева

21-летняя американка Энни Райт из Атланты, штат Джорджия решила отношения со своим суженым регулировать с помощью договора об отношениях. Об этом сообщает Daily Mirror.

Спортзал и цветы: влюбленные заключили договор об обязанностях в своих отношениях на 17 страницах

Уже в октябре молодая пара отметит первую годовщину (фото: Kennedy News and Media, The Mirror)

Документ, в котором влюбленные прописали свои отношения, как того хочет девушка и ее избранник, занимает 17 страниц.

Девушка нашла своего любимого, который учится на юриста, в Tinder, более 11 месяцев назад. Они, как и все общались, посещали развлекательные мероприятия, дискутировали и спорили. Энни как-то пошутила о том, что им нужно свои отношения прописать в договоре. Избранник, как будущий правовед, отнесся к этому со всей серьезностью. Все, что важно для молодой пары, они прописали на 17 страницах документа.

О чем здесь идет речь. Так, любимый должен сам оплачивать все визиты с Энни на развлекательные мероприятия, букеты любимой дарить два раза в месяц, также систематически ходить в спорткомплекс. Другие конфликтные ситуации молодожены будут решать вместе, учитывая обязательное мнение каждого.

По словам молодой американки, они учатся выстраивать свои отношения, как деловые партнеры, но при том, что они любят друг друга. Стараются безболезненно и быстро все решать.

В октябре у американских влюбленных маленький праздник — они отметят первую годовщину своего знакомства. И уже думают над тем, как дополнить свой документ об отношениях.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, сколько раз в неделю влюбленные лгут друг другу . Американские ученые в ходе эксперимента выяснили, сколько в среднем за неделю влюбленные лгут друг другу.


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Источник: https://www.mirror.co.uk/news/us-news/girlfriend-draws-up-17-page-24952795
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