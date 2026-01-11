Ученые нашли настоящую причину, почему у людей больше нет хвостов

Ученые совершили прорыв в понимании одного из ключевых эволюционных изменений в истории человека, а именно исчезновения хвоста. Исследование опубликованное в журнале Nature идентифицировало конкретную генетическую мутацию, ставшую решающей в этом процессе около 25 миллионов лет назад, когда человеческая родословная отделилась от других приматов.

Почему люди потеряли хвост. Фото: iStock

Исследователи выяснили, что ключевую роль в потере хвоста сыграл ген TBXT, отвечающий за формирование осевого скелета у позвоночных. У человекообразных обезьян в этом гене появились два так называемых Alu-элемента. Это повторяющиеся фрагменты ДНК, которые присущи только приматам. Встроившись в "некодирующие" участки гена, эти элементы неожиданно изменили механизм считывания генетической информации.

В результате при синтезе РНК происходило удаление целого экзона, что приводило к укорочению или полной потере хвоста. Эксперименты на мышах подтвердили гипотезу. Животные с аналогичной мутацией рождались без хвостов, что отражало эволюционный переход, наблюдаемый у людей и обезьян. В то же время у мышей с укороченными хвостами наблюдались проблемы с позвоночником, проливающим свет на потенциальные непредсказуемые последствия дефицита TBXT.

Ученые считают, что это изменение могло стать важным шагом к развитию прямохождения, а следовательно, и к дальнейшей эволюции человека.

"Теперь мы ходим на двух ногах. И мы развили большой мозг и обладаем технологиями, и все это из-за эгоистического элемента, прыгнувшего в интрон гена. Это поражает меня", — сказал автор исследования Итай Янай.

