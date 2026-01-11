logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.08

EUR/UAH

50.14

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Наука и образование Ученые нашли настоящую причину, почему у людей больше нет хвостов
commentss НОВОСТИ Все новости

Ученые нашли настоящую причину, почему у людей больше нет хвостов

Исследование Nature объяснило, какая мутация привела к исчезновению хвостов у людей.

11 января 2026, 18:33
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Ученые совершили прорыв в понимании одного из ключевых эволюционных изменений в истории человека, а именно исчезновения хвоста. Исследование опубликованное в журнале Nature идентифицировало конкретную генетическую мутацию, ставшую решающей в этом процессе около 25 миллионов лет назад, когда человеческая родословная отделилась от других приматов.

Ученые нашли настоящую причину, почему у людей больше нет хвостов

Почему люди потеряли хвост. Фото: iStock

Исследователи выяснили, что ключевую роль в потере хвоста сыграл ген TBXT, отвечающий за формирование осевого скелета у позвоночных. У человекообразных обезьян в этом гене появились два так называемых Alu-элемента. Это повторяющиеся фрагменты ДНК, которые присущи только приматам. Встроившись в "некодирующие" участки гена, эти элементы неожиданно изменили механизм считывания генетической информации.

В результате при синтезе РНК происходило удаление целого экзона, что приводило к укорочению или полной потере хвоста. Эксперименты на мышах подтвердили гипотезу. Животные с аналогичной мутацией рождались без хвостов, что отражало эволюционный переход, наблюдаемый у людей и обезьян. В то же время у мышей с укороченными хвостами наблюдались проблемы с позвоночником, проливающим свет на потенциальные непредсказуемые последствия дефицита TBXT.

Ученые считают, что это изменение могло стать важным шагом к развитию прямохождения, а следовательно, и к дальнейшей эволюции человека.

"Теперь мы ходим на двух ногах. И мы развили большой мозг и обладаем технологиями, и все это из-за эгоистического элемента, прыгнувшего в интрон гена. Это поражает меня", — сказал автор исследования Итай Янай.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые показали, как выглядел бы идеальный человек с точки зрения науки.

Также "Комментарии" писали, что ученые объяснили, почему мозг современного человека уменьшился.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.nature.com/articles/d41586-024-00610-x
Теги:

Новости

Все новости