Ученые нашли мутировавшую плесень в Чернобыле: она получила неожиданную способность

Спустя 40 лет после аварии на Чернобыльской АЭС зона отчуждения продолжает удивлять ученых. Исследователи обнаружили там необычную черную плесень, которая не только выдерживает высокий уровень радиации, но и использует ее для роста. Это открытие является одним из наиболее интересных примеров адаптации живых организмов к экстремальным условиям.
В Чернобыле нашли плесень, которая питается радиацией. Фото из открытых источников
Грибок Cladosporium sphaerospermum впервые был зафиксирован в середине 1990-х годов во время исследований разрушенного реактора ЧАЭС. Украинская микробиологиня Нелли Жданова вместе с коллегами обнаружила десятки видов грибов в помещениях станции. Наибольшее удивление вызвала именно черная плесень, которая росла в направлении источников излучения.
Последующие исследования показали, что гриб использует ионизирующее излучение как источник энергии. Этот процесс получил название радиосинтеза, по аналогии с фотосинтезом у растений, где вместо солнечного света используется радиация.
Ключевую роль в этом механизме играет меланин. Это темный пигмент, окрашивающий грибок в черный цвет. Именно он помогает преобразовывать радиационное излучение в энергию, необходимую для развития колоний.
В 2007 году международная команда исследователей подтвердила, что меланизированные грибы из Чернобыля растут быстрее в условиях повышенной радиации. По некоторым данным, темпы роста увеличивались примерно на 10%.
Ученые считают, что это открытие может иметь практическое значение. Такие грибы потенциально способны помогать в очистке загрязненных территорий после ядерных аварий, в частности, в Чернобыле или Фукусиме. Кроме того, NASA изучает возможность использования подобных организмов в качестве природного барьера от космической радиации во время длительных миссий на Луну или Марс.
Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года и является самой большой техногенной катастрофой в истории человечества.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые обнаружили мутации в ДНК детей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.
Также "Комментарии" писали, что нашли причину, почему собаки в Чернобыле стали синего цвета.