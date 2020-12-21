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Главная Новости Общество наука и обучение Ученые нашли гвоздь с распятия Христа: фото и видео находки
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Ученые нашли гвоздь с распятия Христа: фото и видео находки

нутри ящика лежал кусок железного гвоздя длиной шесть дюймов с изогнутым золотым крестом

сегодня, 20:08
Автор:

Любовь Блажко

Исследователи из Чехии сделали неожиданное заявление: они сообщили, что им удалось найти в средневековом монастыре города Милевско часть гвоздя с креста, на котором был распят Иисус Христос. Соответствующая информация размещена на сайте iDNES.cz.

Ученые нашли гвоздь с распятия Христа: фото и видео находки

Ученые нашли гвоздь с распятия Христа. Фото: obozrevatel

Раскопки проводились группой экспертов, которой руководил Иржи Шинделарж. Цель их исследования заключалась в том, что они искали информацию для создания цифровой 3D-модели церкви Святого Джайлса.

В ходе этого они обнаружили нишу, которая оказалась входом в потайной коридор длиной 6 метров. Когда они спустились туда и начали изучать помещение, то неожиданно наткнулись на недоступную полость размером 26х16 сантиметров.

Специалисты достали оттуда остатки старого ящика, который был украшен золотом и серебром. А на огромной золотой пластине, которая украшала крышку этого ящика, был нарисован крест и две буквы "IR". Согласно словам ученых, буквы можно расшифровать с латинского как Jesus Rex, то есть Иисус Царь.

Внутри шкатулки лежал кусок железного гвоздя длиной шесть дюймов с изогнутым золотым крестом. Они добавляют, что те, кто прятал этот гвоздь сюда, верили в то, что он являлся частью одной из реликвий, которые были связаны с мучениями Иисуса Христа. 

"Находка в Милевском монастыре представляет собой чрезвычайно важное открытие с точки зрения науки и христианской религии. Ею сразу же заинтересовались иерархи Католической церкви. Ее культурную и историческую стоимость невозможно переоценить", – заявил Шинделарж.

В ближайшее время археологи намерены продолжить лабораторные исследования найденной святыни. Возможно даже такое, что вскоре она станет культурным достоянием Чехии и будет передана в один из костелов республики, чтобы верущие люди могли туда приходить. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, ученые обнаружили доказательства исторической точности Библии. Американским исследователям удалось отыскать доказательства исторической точности Библии. Потому как уже достаточно долго множество ученых не могут найти ответ, насколько правдивой являются данные, которые в ней указаны.


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Источник: https://www.idnes.cz/technet/reportaze/relikvie-hreb-jezis-kristus-milevsko.A201221_110633_tec_reportaze_nyv
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