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Ученые откопали череп, которому 2 млн лет (Фото)

Ученые считают, что им очень повезло, ведь большая часть выкопанных останков - это зубы

сегодня, 15:58
Автор:

Диденко Светлана

Австралийские исследователи нашли необычную находку на археологических раскопках в Южной Африке. Археологи откопали череп, которому по предварительным оценкам 2 миллиона лет.

Ученые откопали череп, которому 2 млн лет (Фото)

Фото: BBC

Ученые отмечают, что эта находка сможет пролить свет на эволюцию человека. Экспертиза показала, что череп принадлежал представителю мужского пола вида Paranthropus robustus, которого называют "двоюродным братом" Homo erectus, или человека прямоходящего — вида, который считается прямым предком современного человека.

Остатки, которые были найдены в Эфиопии, свидетельствуют о том, что эти два вида существовали примерно в одно и то же время, но Paranthropus robustus вымер раньше. Однако тогда Paranthropus robustus был гораздо более распространен, чем наш ближайший предок.

Ученые предполагают, что в этой части Африки вместе проживали 3 вида человекообразных существ, которые конкурировали между собой. Останки черепа демонстрируют межвидовые изменения, которые помогают сформулировать умозаключение по "микроэволюции" в пределах всего человеческого рода.

Ученые откопали череп, которому 2 млн лет (Фото) - фото 2
Ученые откопали череп, которому 2 млн лет (Фото) - фото 3
Ученые откопали череп, которому 2 млн лет (Фото) - фото 4

Исследовательница доктор Анжелина Лес сообщила, что уникальность находки состоит  в том, что большая часть выкопанных останков скелета — это зубы. Так как это большая редкость, ученые считают, что им очень повезло.

У вида Paranthropus robustus были большие зубы и значительно меньший мозг в отличие от Homo erectus, который имел большой мозг и маленькие зубы. Ученые предположили, что первый вид питался жесткой пищей растительного происхождения, например, корнями и корой.

Исследователи отметили, что составляли все кусочки черепа воедино в течение 300 часов.

Напомним, "Комментарии" писали о том, что археологи нашли мумию животного, и что эта находка меняет представление о цивилизации.



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Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/news-54877404
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