Ученые намеренно заразили десятки людей коронавирусом: что с ними произошло

Исследователи из Соединенного Королевства опубликовали результаты первого в своем роде исследования, в ходе которого здоровых молодых добровольцев намеренно инфицировали ранним штаммом пандемии коронавируса. Как и надеялись, ни один из участников не заболел серьезно, и ученые смогли внимательно отследить их симптомы и получить уникальное представление о том, как уровни и симптомы SARS-CoV-2 изменяются от начала до конца. Об этом сообщает Science.

Коронавирус - Science

В исследовании 34 здоровым добровольцам в возрасте от 18 до 29 лет вводили капли в нос с небольшим количеством вируса. По данным полимеразной цепной реакции (ПЦР), восемнадцать, или 53%, инфицировались. У большинства добровольцев развились легкие и умеренные симптомы, но ни один не нуждался в госпитализации или лечении, что показывает, что исследование можно провести безопасно. Исследование также выявило, что после первых 1-2 дней заражения быстрые тесты антигеном достоверно указывали на наличие вируса.

"Это действительно первый взгляд на то, что происходит с самого начала заражения. К счастью, все эти люди, которые были инфицированы, имели легкую форму заболевания. Это хорошо. Потому что эти сложные эксперименты всегда имеют риск развития тяжелой болезни ", – говорит Акико Ивасаки, иммунолог из Йельского университета.

Ни один из 26 мужчин и восьми женщин-добровольцев не был вакцинирован или не заражался ранее SARS-CoV-2. Добровольцы были заражены низкой дозой – примерно эквивалентным количеству вируса в одной капле назальной жидкости. Исследователи следили за их симптомами и интенсивно тестировали с помощью быстрых тестов на антиген, ПЦР и антитела.

Из-за низкой дозы, энергичной иммунной системы волонтеров или того и другого, вирус не установили у 16 ​​человек, получивших капли в нос. Поскольку всем добровольцам давали один и тот же вирус одинаково с одинаковой небольшой дозой, результаты открывают двери для изучения, почему и как некоторым людям удается противостоять инфекции.

Результаты также показали четкий временный ход вирусного путешествия в организме. В среднем через 2 дня после введения капель в нос появлялись симптомы и вирус проникал в горло. Симптомы достигли пика примерно через 5 дней. В это время уровень активного вируса достиг пика в носу, где вирусная нагрузка была гораздо больше, чем в горле. Инфекционный вирус перестал выделяться из носа добровольцев в среднем через 10 дней после заражения.

Только у двух добровольцев с подтвержденной инфекцией болезнь проходила совершенно бессимптомно. У других 16 развились легкие и умеренные симптомы, такие как заложенность носа, боль в горле, мышечные боли и лихорадка. Чуть позже у 12 добровольцев возникли нарушения обоняния, а девять человек временно полностью потеряли обоняние. У одного все еще были незначительные отклонения от нормы запаха спустя 6 месяцев.

"Даже если у людей вообще не было симптомов… все они создавали чрезвычайно большое количество вируса, действительно говорит об инфекционности [вируса] и объясняет, как пандемия распространялась так быстро", — говорит Крис Чиу, иммунолог Имперского колледжа.

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