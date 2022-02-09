У студентов выросли стипендии, а с ними и стоимость за обучение: что и по чем в Украине

С началом нового года украинских студентов, получающих стипендии, ждал приятные сюрприз. Впервые за последние 5 лет был пересмотрен размер стипендии. И с 1 января 2022 года ее размер немного увеличился. Вот только вместе с ростом стипендий практически во всех вузах повысилась и цена за обучение для тех, кто учится на контракте. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "РБК-Украина".

Студенты. Фото: из открытых источников

Так, студент обучающие в вузах, с 1 января получают стипендию в 2000 гривен. Ранее она была равна 1300 гривен. Отличники, претендующие на повышенную стипендию, могут получить на карточку 2550 гривен.

Студенты учреждений профессионального образования с 1 января получают 1250 гривен (было 980 гривен), а повышенная стипендия равна 1930 гривен.

Стипендии учащихся учреждений профессионально-технического образования получают 1250 гривен (было 490 гривен).

Как известно, срамиться получать стипендию от государства могут только те студенты, которые учатся на бюджетной форме обучения. Те же молодые люди, которые учатся на контрактной форме обучения лишены такой мотивации. а между тем стоимость за обучение в Украине продолжает расти.

Учитывая спрос на профессию, дороже всего в Украине выучиться на айтишника. К примеру, чтобы освоить азы этой профессии, обучаясь во Львове в IT STEP UNIVERSITY нужно 88 тысяч грн. Ну, а самый бюджетный вариант обучения – Днепровская Духовная Семинария – всего 2,5 тысяч грн.

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