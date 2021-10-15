В Украине утвердили условия поступления в вузы в 2022 году: что изменилось для абитуриентов

Национальное министерство образования и науки согласовало условия поступления в вузы в 2022 году. Среди главных новаций образовательного министерства, та, что большинство будущих студентов свои документы будут направлять по электронной почте, регистрация электронных кабинетов абитуриентов начнет работать с 1 июля. Об этом сообщает сайт образовательного ведомства.

Когда начнется вступительная кампания в 2022 году (фото из открытых источников)

Важно, что документы от будущих студентов будут принимать только два дня: с 14 по 16 июля. Это касается тех, кто хочет стать студентом, пройдя собеседование, вступительные экзамены или творческий конкурс. А 22 июля этот срок будет последним днем для будущих студентов, что будут пробовать свои силы, сдав ВНО, вступительные экзамены и творческие конкурсы.

Вступительные испытания и так же творческие испытания будут проходить в несколько этапов с 1 по 13 июля включительно. Дополнительные испытания будут проводиться с 14 по 22 июля для контрактников.

Рейтинговые списки поступающих на бюджетную форму обучения, что сдавали испытания на основе ВНО, творческих конкурсов и экзаменов, будут обнародованы не позднее 27 июля.

Будущие студенты, уже имеющие рекомендации для зачисления, должны предоставить оригиналы документов для зачисления на бюджетную форму обучения до 4 августа, на контрактную форму обучения — до 30 сентября.

При конкурсном отборе абитуриентов, которые хотят поступить на бакалавриат по окончании средних учебных заведений, будут приниматься во внимание баллы сертификатов ВНО (результаты экзаменов, творческих конкурсов) по 3 конкурсным предметам. На младшего бакалавра — за 2 конкурсными предметами.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что ВНО в Украине под угрозой срыва .

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