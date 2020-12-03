Тысячи мастодонтов: в лесах Амазонки нашли впечатляющий монумент с наскальными рисунками

Язык
Coinspot 03.12.2020
BTC/USD
19405.72
ETH/USD
614.91
LTC/USD
90.66
НБУ 03.12.2020
USD/UAH
28.66
EUR/UAH
34.61
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Татьяна Лозовенко
Тысячи наскальных изображений с огромными существами ледникового периода были обнаружены исследователями в тропических лесах Амазонки. Согласно пресс-релизу из британского Университета Эксетера, рисунки, вероятно, были созданы примерно от 11 800 до 12 600 лет назад. Об этом пишет CNN.
Наскальные рисунки в лесах Амазонки
Картины расположены над тремя разными каменными убежищами, в самом большом из которых, известном как Cerro Azul, размещены 12 панелей и тысячи отдельных пиктограмм.
Наскальные изображения, расположенные в Серраниа-ла-Линдоса в современной Колумбии, показывают, как древние люди, обитавшие в этом районе, сосуществовали с мегафауной ледникового периода.
Напомним, 1 декабря в Пуерто-Рико рухнул самый большой радиотелеском в мире. Коллапс ошеломил многих ученых, которые до недавнего времени полагались на него.
Ранее "Комментарии" сообщали, что врачи научились прогнозировать тяжелую форму коронавируса.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости