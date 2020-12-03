kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 03.12.2020

BTC/USD

19405.72

ETH/USD

614.91

LTC/USD

90.66

НБУ 03.12.2020

USD/UAH

28.66

EUR/UAH

34.61

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество наука и обучение Тысячи мастодонтов: в лесах Амазонки нашли впечатляющий монумент с наскальными рисунками
commentss НОВОСТИ Все новости

Тысячи мастодонтов: в лесах Амазонки нашли впечатляющий монумент с наскальными рисунками

Наскальные изображения показывают, как древние люди сосуществовали с мегафауной ледникового периода

сегодня, 12:35
Автор:

Татьяна Лозовенко

Тысячи наскальных изображений с огромными существами ледникового периода были обнаружены исследователями в тропических лесах Амазонки. Согласно пресс-релизу из британского Университета Эксетера, рисунки, вероятно, были созданы примерно от 11 800 до 12 600 лет назад. Об этом пишет CNN.

Тысячи мастодонтов: в лесах Амазонки нашли впечатляющий монумент с наскальными рисунками

Наскальные рисунки в лесах Амазонки

Картины расположены над тремя разными каменными убежищами, в самом большом из которых, известном как Cerro Azul, размещены 12 панелей и тысячи отдельных пиктограмм. 

Наскальные изображения, расположенные в Серраниа-ла-Линдоса в современной Колумбии, показывают, как древние люди, обитавшие в этом районе, сосуществовали с мегафауной ледникового периода.

"Это действительно невероятные изображения, созданные первыми людьми, жившими в западной Амазонии", — сказал Марк Робинсон, археолог из Университета Эксетера.

"Картины дают яркое и захватывающее представление о жизни этих общин. Для нас сегодня невероятно думать, что они жили среди гигантских травоядных и охотились на них, некоторые из которых были размером с небольшую машину".

Напомним, 1 декабря в Пуерто-Рико рухнул самый большой радиотелеском в мире. Коллапс ошеломил многих ученых, которые до недавнего времени полагались на него.

Ранее "Комментарии" сообщали, что врачи научились прогнозировать тяжелую форму коронавируса.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://edition.cnn.com/style/article/amazon-rainforest-ice-age-paintings-scli-intl/index.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ