Тысячи мастодонтов: в лесах Амазонки нашли впечатляющий монумент с наскальными рисунками

Тысячи наскальных изображений с огромными существами ледникового периода были обнаружены исследователями в тропических лесах Амазонки. Согласно пресс-релизу из британского Университета Эксетера, рисунки, вероятно, были созданы примерно от 11 800 до 12 600 лет назад. Об этом пишет CNN.

Наскальные рисунки в лесах Амазонки

Картины расположены над тремя разными каменными убежищами, в самом большом из которых, известном как Cerro Azul, размещены 12 панелей и тысячи отдельных пиктограмм.

Наскальные изображения, расположенные в Серраниа-ла-Линдоса в современной Колумбии, показывают, как древние люди, обитавшие в этом районе, сосуществовали с мегафауной ледникового периода.

"Это действительно невероятные изображения, созданные первыми людьми, жившими в западной Амазонии", — сказал Марк Робинсон, археолог из Университета Эксетера.

"Картины дают яркое и захватывающее представление о жизни этих общин. Для нас сегодня невероятно думать, что они жили среди гигантских травоядных и охотились на них, некоторые из которых были размером с небольшую машину".

Напомним, 1 декабря в Пуерто-Рико рухнул самый большой радиотелеском в мире. Коллапс ошеломил многих ученых, которые до недавнего времени полагались на него.

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