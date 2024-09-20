Туристы случайно нашли новый вид крошечного хамелеона: каков его размер

На Мадагаскаре обнаружили новый вид крохотного лиственного хамелеона, получившего название Brookesia nofy. Его размер составляет всего 33 миллиметра. Хамелеон был случайно найден туристами в области тропического леса, который находится под угрозой исчезновения.



Хамелеон Brookesia nofy. Фото: Miguel Vences

Туристы, отдыхавшие на Мадагаскаре, опубликовали фото крохотной рептилии в интернете, чем привлекли внимание научного мира. После этого местная команда исследователей отправилась на поиски нового вида в месте, которое указали туристы. Благодаря этому учёные смогли найти крошечного хамелеона.

Новый вид был назван Brookesia nofy в честь туристического места Ankanin'ny Nofy, где он был найден на восточном побережье Мадагаскара. Brookesia nofy оказался первым листовым хамелеоном, обитающим в прибрежных тропических лесах, считающихся наиболее угрожающей средой обитания на острове. В настоящее время осталось только 10% от предыдущих площадей этих тропических лесов.

Вероятно, Brookesia nofy смог выжить благодаря частному заповеднику. Владельцы гостиницы решили не менять ландшафт и разрешили деревьям самостоятельно расти в своем заповеднике, по меньшей мере, последние 20 лет.

Несмотря на то, что хамелеон Brookesia nofy всего 33 миллиметра в длину, в 2021 году на севере Мадагаскара обнаружили хамелеона Brookesia nana, считающегося самой маленькой рептилией в мире – 22 мм.

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