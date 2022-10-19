Тройка стран с самыми престижными университетами мира: кто составляет конкуренцию США и Великобритании

Больше всего в Топ-1000 рейтинга Times Higher Education по странам мира оказалось вузов США – 160. На втором месте весьма прогнозируемо Великобритания с 92 университетами. А вот на третьем месте уже оказался Китай, где в Топ-1000 вошли 65 вузов, но, правды ради, нужно помнить, что население КНР 1,4 млрд. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает Телеграмм-канал "Диктатура смысла".

Университет. Фото: из открытых источников

Аналитики обращают внимание, что в этом рейтинге совсем грустно выглядят 2 украинские университеты, что примерно также, как в Литве, Латвии и Эстонии, где населения на порядок меньше, чем в Украине, да и территория страны намного меньше.

В ЕС тоже не без сюрпризов. В лидеры по количеству самых престижных университетов выбилась Италия, которая обошла даже Германию.

Также удивил Иран, который долго находится под санкциями. Иран по числу университетов в мировом Топ-1000 уже опережает россию почти в 2 раза. И это при том, что население Ирана и рф — 86 млн. против 145 млн., и страна живёт уже 40 лет под санкциями, тогда как москва 20 лет купалась в избытке валюты.

И еще якобы отсталая Саудовская Аравия уже на одну позицию обошла россию. Про Украину просто промолчим. Балканы так и остаются "тёмным углом" Европы.

"Ну и на закуску интересная и большая тема – всеобщий интеллектуальный закат не только стран постСССР, но и целиком всей Восточной Европы. Даже после 30 лет освобождения от авторитаризма она так и не смогла совершить никакого интеллектуального рывка. Вероятно, потому, что уже на ранней стадии научной карьеры учёные оттуда уезжают на Запад, а самой Европой эти периферийные территории рассматриваются как бесперспективные с точки зрения последнего технологического уклада. Как мы видим, даже бедноватые Португалия и Греция, тоже не так давно освободившиеся от исторического безвременья местных хунт силовиков, всё же смогли войти в общеевропейский научный дом", — говорится в сообщении.

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