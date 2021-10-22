Три удивительных города, в которых никогда не жили люди

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Светлана Шкурупий
Наш
мир постоянно меняется, в частности активно развивается строительная отрасль:
появляются новые города, здания. Но случается и так, что из-за определенных
обстоятельств, строительство замораживается, а дома остаются пустовать, так и
не дождавшись своих жильцов. Вот три таких примера.
В каких городах никогда не жили люди (фото из открытых источников)
Пригород Сесеньи
Недалеко
от испанского города Сесенья стоит крупный жилой комплекс, построенный
миллиардером Франсиско Эрнандо. В нем находится более 13 тысяч квартир. Этот
проект стал самым большим в Европе среди всех частных застройщиков, но его так
и не удалось реализовать. Власти остановили продажу квартир, поскольку в районе
отсутствовала питьевая вода, инфраструктура и дороги. Плюс ко всему, Эрнандо
обвинили во взятках и неуплате налогов, поэтому он бежал в Экваториальную
Гвинею, оставив строительство комплекса.
Киджондон
Это
единственный город Северной Кореи, который видно с территории Южной Кореи. Но
он бутафорский, построенный в целях пропаганды, демонстрирующий якобы высокий
уровень жизни в КНДР. В домах нет внутренних помещений, а свет загорается
только в определенное время и в определенных точках здания. Иногда в городе
можно заметить военных, строителей и женщин, которые приходят, чтобы помыть
окна.
Киламба
В
30 километрах от Луанды — столицы Анголы построен город Киламба, рассчитанный
на полмиллиона человек. Для них были возведены более сотни торговых центров и
десятки школ. Строительство было закончено давно, однако Киламба остается
практически пустым. Дело в том, что жителям Анголы не по карману недвижимость,
даже с ипотекой.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие города в одночасье были стерты с лица Земли.
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