Три удивительных города, в которых никогда не жили люди

Наш мир постоянно меняется, в частности активно развивается строительная отрасль: появляются новые города, здания. Но случается и так, что из-за определенных обстоятельств, строительство замораживается, а дома остаются пустовать, так и не дождавшись своих жильцов. Вот три таких примера.

В каких городах никогда не жили люди (фото из открытых источников)

Пригород Сесеньи

Недалеко от испанского города Сесенья стоит крупный жилой комплекс, построенный миллиардером Франсиско Эрнандо. В нем находится более 13 тысяч квартир. Этот проект стал самым большим в Европе среди всех частных застройщиков, но его так и не удалось реализовать. Власти остановили продажу квартир, поскольку в районе отсутствовала питьевая вода, инфраструктура и дороги. Плюс ко всему, Эрнандо обвинили во взятках и неуплате налогов, поэтому он бежал в Экваториальную Гвинею, оставив строительство комплекса.

Киджондон

Это единственный город Северной Кореи, который видно с территории Южной Кореи. Но он бутафорский, построенный в целях пропаганды, демонстрирующий якобы высокий уровень жизни в КНДР. В домах нет внутренних помещений, а свет загорается только в определенное время и в определенных точках здания. Иногда в городе можно заметить военных, строителей и женщин, которые приходят, чтобы помыть окна.

Киламба

В 30 километрах от Луанды — столицы Анголы построен город Киламба, рассчитанный на полмиллиона человек. Для них были возведены более сотни торговых центров и десятки школ. Строительство было закончено давно, однако Киламба остается практически пустым. Дело в том, что жителям Анголы не по карману недвижимость, даже с ипотекой.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие города в одночасье были стерты с лица Земли.

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