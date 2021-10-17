Какие города в одночасье были стерты с лица Земли

На планете существовало множество городов, которые в одночасье были уничтожены в результате природных катаклизмов или иных катастроф. Представляем подборку таких мест.

ТОП-5 городов, исчезнувшие с лица Земли (фото из открытых источников)

Помпеи

Древнеримский город, расположенный недалеко от Неаполя, был уничтожен многометровым слоем пепла и пемзы в результате извержения вулкана Везувия в 79 году нашей эры. Под многометровой толщей пепла были найдены улицы, дома с полной обстановкой, останки людей и животных, которые не успели спастись. Сила извержения была такова, что пепел от него долетал даже до Египта и Сирии.

Гринсбург

Американский город, расположенный в южной части штата Канзас, в 2007 году был полностью разрушен из-за сильного урагана. Атмосферный вихрь буквально сравнял с землей 95% зданий. Цветущий город за 20 минут превратился в "пейзаж после битвы". Но позже жителям удалось отстроить местность и создать дома на полностью возобновляемой энергии.

Индианола

Этот город-призрак находится в американском штате Техас. В 1875 году он также был разрушен в результате мощного урагана, унеся жизни от 150 до 300 человек. Жители Индианолы попытались восстановить город, но в 1886 году на местность снова налетел ураган, за которым последовал пожар.

Юнгай

Это небольшой городок, расположенный в Перу. В 1970 году за считанные минуты он был разрушен землетрясением, вызвавшим обвал. Почти все население городка (25 тысяч человек) погибло. Новый Юнгай решили отстроить за несколько миль от места катастрофы.

Порт-Ройал

Это город на острове Ямайка, который сейчас покинут жителями и практически полностью затоплен Карибским морем. В 1692 году населенный пункт за две минут почти целиком погрузился под воду в результате землетрясения. Впоследствии Порт-Ройал неоднократно пытались отстроить заново, но каждый раз он становился жертвой новых катаклизмов: то пожара, то урагана, то снова землетрясения.

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