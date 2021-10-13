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Какие продукты могут скоро исчезнуть с лица Земли

Эксперты перечислили привычные нам продукты, которые в будущем могут исчезнуть с лица Земли

сегодня, 17:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Из-за климатических изменений и человеческой деятельности на грани вымирания оказались не только некоторые животные и растения, но и продукты. Что входит в этот список?

Какие продукты могут скоро исчезнуть с лица Земли

Каким продуктам грозит «вымирание» / Фото: depositphotos/Valentyn_Volkov

Бананы

Ученые говорят, что человечество через несколько десятилетий может остаться без бананов, а все из-за почвенного грибка, который поражает корни растений и структуру. Болезнь поражает целые плантации фрукта сорта "Кавендиш", распространяясь в Пакистане, Филиппинах, Индонезии, Африке и Австралии. 

Морская рыба

Экологи говорят, что к 2050 году мир может столкнуться с дефицитом промысловой рыбы. Сейчас объем рыбной ловли на 50—60 % превышает допустимые нормы, и пора уже предпринимать серьезные меры. 

Авокадо

Выращивать экзотический плод становится затратно. Для выращивания одного килограмма авокадо требуется много воды (около 270 литров). В Калифорнии, которая снабжает авокадо большую часть США, в последние годы наблюдалась сильная засуха. Если климат будет и дальше меняться, тогда такая же участь настигнет и другие территории, которые занимаются экспортом плода. 

Шоколад

Эксперты говорят, что примерно через 50 лет планета останется без шоколада либо это лакомство станет очень редким и дорогим удовольствием. Это может произойти из-за болезни, которая поражает какао-деревья, уничтожая урожай, а также из-за сильной засухи. 

Напомним, ученые в хронологическом руководстве коротко описали, что произойдет с нашей планетой, если исчезнет человечество.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что большинство видов животных не переживут изменений климата, вызванных человеком, и начнут вымирать один за другим уже через 10 лет.


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Источник: https://www.adme.ru/zhizn-nauka/10-privychnyh-produktov-kotorye-mogut-ischeznut-s-lica-zemli-cherez-neskolko-desyatkov-let-1440515/
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