ТОПовые профессии, образование в ЕС и человеческий капитал: Юрий Каганов о болезненных проблемах образования

На фоне российского вторжения огромное количество украинцев было вынуждено бежать из страны за границу, жить в лагерях для беженцев, приспосабливаться к новым условиям жизни и учить чужой язык. Сейчас, когда большинство переселенцев адаптировались к жизни в разных европейских странах, они смогли вернуться к решению других вопросов, среди которых, конечно же, получение их детьми полноценного и качественного образования. Для того чтобы понять, не станет ли массовый отъезд школьников и студентов за границу, очередным кризисом для Украины, издание "Комментарии" обратилось за комментарием к проректору Запорожского национального университета, доктору исторических наук, профессору Юрию Каганову.

Юрий Каганов, из открытых источников

"Вероятность того, что молодежь не вернется в Украину – существует"

В разговоре с Юрием мы поинтересовались, не станут ли привлекательные предложения зарубежных университетов причиной, по которой украинская молодежь не захочет возвращаться домой, ведь на фоне войны молодые беженцы имеют возможность бесплатно поступить почти во все вузы Европы.

"Потеря человеческого капитала – не менее серьезная угроза, чем разрушение инфраструктуры городов и сел. Учитывая, что молодое поколение наиболее адаптировано к трансформациям, существует вполне обоснованное понимание того, что определенная часть украинской молодежи останется в европейских странах", — подчеркивает профессор.

Проректор ЗНУ добавляет, что ошибочно полагать, что в европейских университетах (особенно на бакалавриате) можно получить образование более высокого качества, чем в Украине. За последние 10 лет система высшего образования Украины существенно интегрировалась в европейское образовательное пространство. Европа привлекает сейчас выпускников, прежде всего, мирными городами и стабильностью, уверен ученый.

"Мир невозможен без победы над российскими захватчиками"

По словам нашего эксперта, программа восстановления Украины после Победы должна включать не только восстановление разрушенных университетов, иногда оптимизацию сети учебных заведений, но и комплекс реформ в политической, социально-экономической, гуманитарной сферах.

Обсуждая с Юрием послевоенное будущее Украины, издание "Комментарии" спросило у профессора, какие именно шаги должны сделать отечественные власти, чтобы вернуть в страну тот самый, наиболее необходимый для государства человеческий капитал – молодежь.

"Конкурентоспособная Украина, с консолидированной нацией, а в перспективе – член ЕС, непременно вернет значительную часть своей молодежи. Пока же прибегаем к частичным решениям, как упрощение поступления в ВУЗы без ВНО на базе Национального мультипредметного теста, снижение стоимости обучения в ВУЗах, совершенствование онлайн-технологий обучения и т.д.", — говорит проректор Запорожского национального университета.

"В настоящее время в ВУЗы поступает 90% выпускников школ"

Девальвация высшего образования в независимой Украине – свершившийся факт, добавляет доктор исторических наук. Ученый говорит, что сейчас больше удивляет, когда встречаешь молодого человека без диплома, чем успешно закончившего университет.

"Последний тезис отнюдь не является сентиментом или комплиментом советской высшей школе и приведен только для сравнения. Сам факт массовости получения высшего образования (с легким доступом к нему через контрактную форму) свидетельствует об инерции его престижности в украинском обществе, и в то же время является показателем нивелирования системы профессионально-технического образования. К этому можно добавить факторы амортизации безработицы, отсрочки от призыва и мобилизации", — утверждает Юрий.

"Спросом пользуются рабочие профессии"

С проректором ЗНУ удалось пообщаться и на тему наиболее популярных профессий, которые пользуются спросом среди работодателей.

"В целом на рынке труда сейчас ценится не диплом как таковой, а качество полученного образования (не всегда высшего), профессиональные навыки, soft skills. Кроме того, постоянно фиксируется спрос на специалистов рабочих профессий, и такие вакансии предлагаются с достаточно высокой зарплатой. Предполагается, что восстановление Украины после Победы существенно увеличит потребность именно в таких специалистах", — подытожил эксперт.

Напомним , ранее проректор ЗНУ уже комментировал одну из самых актуальных образовательных проблем сегодняшнего дня – эксперты рассказывали о плюсах и минусах вынужденного дистанционного обучения во время войны.

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