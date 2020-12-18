Только английский: В какой университет Европы поступить украинцу

Язык
Coinspot 18.12.2020
BTC/USD
23030.13
ETH/USD
646.46
LTC/USD
108.65
НБУ 18.12.2020
USD/UAH
28.05
EUR/UAH
34.25
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Татьяна Лозовенко
Обучение за границей дает много преимуществ, включая опыт, знакомство с новыми людьми и получение респектабельной международной степени. Европе есть что предложить, когда дело касается высшего образования.
Кембридж
Маастрихтский университет, Нидерланды
Маастрихт — довольно молодое учреждение. 50% обучающихся здесь — иностранные студенты, так что это идеальное место для встреч с людьми со всех концов света. Есть 6 факультетов, а именно: искусств и социальных наук, здравоохранения, медицины и наук о жизни, права, психологии и нейробиологии, науки и техники, а также бизнеса и экономики. В принципе, здесь можно изучать практически все, разнообразие специальностей довольно велико.
Университет Гранады, Испания
Это старый и почтенный университет, который был основан в 16-ом веке. Он особенно известен своим лингвистическим отделением и факультетом искусств. Но здесь также можно изучать инженерное дело или фармацию.
Кембридж, Великобритания
Кембриджский университет — один из лучших в Великобритании и в мире. Кембридж предлагает отличные программы и эксклюзивный доступ к прекрасной библиотеке. Он также принимает иностранных студентов, если вы хорошо владеете английским языком.
Оксфорд, Великобритания
Оксфорд — еще один всемирно известный и признанный британский институт. Здесь 39 колледжей и несколько академических отделений. Минусы все те же — трудно попасть, а плата за обучение высокая. Но получение здесь степени может открыть практически любую дверь.
ETH Zurich, Швейцария
ETH Zurich — не только лучшее учебное заведение в Швейцарии, но и одно из лучших в мире. Основное внимание уделяется техническому образованию, которым известен этот университет.
École Polytechnique, Франция
Те, кто интересуется инженерией и наукой, могут изучать эти дисциплины в одном из лучших учебных заведений Европы. École Polytechnique имеет долгую историю и известна своей сильным математическим уклоном. Здесь за три года можно получить степень бакалавра. В любом случае математики будет много.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости