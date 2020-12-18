Только английский: В какой университет Европы поступить украинцу

Обучение за границей дает много преимуществ, включая опыт, знакомство с новыми людьми и получение респектабельной международной степени. Европе есть что предложить, когда дело касается высшего образования.

Кембридж





Маастрихтский университет, Нидерланды

Маастрихт — довольно молодое учреждение. 50% обучающихся здесь — иностранные студенты, так что это идеальное место для встреч с людьми со всех концов света. Есть 6 факультетов, а именно: искусств и социальных наук, здравоохранения, медицины и наук о жизни, права, психологии и нейробиологии, науки и техники, а также бизнеса и экономики. В принципе, здесь можно изучать практически все, разнообразие специальностей довольно велико.





Университет Гранады, Испания

Это старый и почтенный университет, который был основан в 16-ом веке. Он особенно известен своим лингвистическим отделением и факультетом искусств. Но здесь также можно изучать инженерное дело или фармацию.





Кембридж, Великобритания

Кембриджский университет — один из лучших в Великобритании и в мире. Кембридж предлагает отличные программы и эксклюзивный доступ к прекрасной библиотеке. Он также принимает иностранных студентов, если вы хорошо владеете английским языком.





Оксфорд, Великобритания

Оксфорд — еще один всемирно известный и признанный британский институт. Здесь 39 колледжей и несколько академических отделений. Минусы все те же — трудно попасть, а плата за обучение высокая. Но получение здесь степени может открыть практически любую дверь.





ETH Zurich, Швейцария



ETH Zurich — не только лучшее учебное заведение в Швейцарии, но и одно из лучших в мире. Основное внимание уделяется техническому образованию, которым известен этот университет.





École Polytechnique, Франция



Те, кто интересуется инженерией и наукой, могут изучать эти дисциплины в одном из лучших учебных заведений Европы. École Polytechnique имеет долгую историю и известна своей сильным математическим уклоном. Здесь за три года можно получить степень бакалавра. В любом случае математики будет много.





Берлинский университет Гумбольдта, Германия

Это один из лучших университетов Германии. Это учреждение было основано в 1809 году и стало одним из лучших мест в Европе для получения отличного образования. Больше всего он известен своим философским факультетом. Также есть несколько междисциплинарных центров и отличная библиотека.







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