Ученые рассказали, чем отличается мозг одинокого человека

Эти зимние праздники будут для нас необычными, поскольку социальное дистанцирование из-за COVID-19 все еще в силе. Новое исследование показывает своего рода сигнатуру (цифру, порядковый номер) в мозгу одинокого человека, которая заставляет его фундаментально отличаться от не одинокого. Исследование публикует издание News-Medical.

Группа ученых изучила данные магнитно-резонансной томографии (МРТ), генетику и психологические параметры примерно 40 000 людей среднего и пожилого возраста, которые добровольно согласились разместить свою информацию в Британском биобанке: базе данных с открытым доступом для ученых по всему миру. Затем они сравнили данные МРТ участников, которые часто чувствовали себя одинокими, с теми, кто этого не делал.

Исследователи обнаружили несколько отличий у одиноких людей: у них лучше развиты области мозга, которые отвечают за планирование будущего, воображение и воспоминания. Отмечено, что эти секторы лучше координируются между собой. У одиноких людей также прочнее структура пучка нервных волокон, который передает сигналы от гиппокампа.

Мы используем "функцию по умолчанию", когда вспоминаем прошлое, представляем будущее или думаем о гипотетическом настоящем. Тот факт, что структура и функции этой сети связаны с одиночеством, может быть вызван тем, что одинокие люди с большей вероятностью используют воображение, воспоминания о прошлом или надежды на будущее для преодоления своей социальной изоляции.

"В отсутствие желаемого социального опыта одинокие люди могут быть склонны к внутренним мыслям, таким как воспоминания или воображение социальных переживаний. Мы знаем, что эти когнитивные способности опосредуются сетевыми областями мозга по умолчанию. Таким образом, повышенное внимание к саморефлексии и, возможно, к воображаемому социальному опыту, естественно, задействует основанные на памяти функции стандартной сети".

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