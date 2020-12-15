kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 15.12.2020

BTC/USD

19364.50

ETH/USD

585.55

LTC/USD

81.54

НБУ 15.12.2020

USD/UAH

28.00

EUR/UAH

34.05

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество медицина Ученые рассказали, чем отличается мозг одинокого человека
commentss НОВОСТИ Все новости

Ученые рассказали, чем отличается мозг одинокого человека

Группа ученых изучила данные МРТ, генетику и психологические параметры примерно 40 000 людей среднего и пожилого возраста, которые добровольно согласились разместить свою информацию в Британском биобанке

сегодня, 17:46
Автор:

Татьяна Лозовенко

Эти зимние праздники будут для нас необычными, поскольку социальное дистанцирование из-за COVID-19 все еще в силе. Новое исследование показывает своего рода сигнатуру (цифру, порядковый номер) в мозгу одинокого человека, которая заставляет его фундаментально отличаться от не одинокого. Исследование публикует издание News-Medical.

Ученые рассказали, чем отличается мозг одинокого человека

Группа ученых изучила данные магнитно-резонансной томографии (МРТ), генетику и психологические параметры примерно 40 000 людей среднего и пожилого возраста, которые добровольно согласились разместить свою информацию в Британском биобанке: базе данных с открытым доступом для ученых по всему миру. Затем они сравнили данные МРТ участников, которые часто чувствовали себя одинокими, с теми, кто этого не делал. 

Исследователи обнаружили несколько отличий у одиноких людей: у них лучше развиты области мозга, которые отвечают за планирование будущего, воображение и воспоминания. Отмечено, что эти секторы лучше координируются между собой. У одиноких людей также прочнее структура пучка нервных волокон, который передает сигналы от гиппокампа. 

Мы используем "функцию по умолчанию", когда вспоминаем прошлое, представляем будущее или думаем о гипотетическом настоящем. Тот факт, что структура и функции этой сети связаны с одиночеством, может быть вызван тем, что одинокие люди с большей вероятностью используют воображение, воспоминания о прошлом или надежды на будущее для преодоления своей социальной изоляции. 

"В отсутствие желаемого социального опыта одинокие люди могут быть склонны к внутренним мыслям, таким как воспоминания или воображение социальных переживаний. Мы знаем, что эти когнитивные способности опосредуются сетевыми областями мозга по умолчанию. Таким образом, повышенное внимание к саморефлексии и, возможно, к воображаемому социальному опыту, естественно, задействует основанные на памяти функции стандартной сети".

Ранее бельгийский вирусолог рассказал, какие побочные эффекты от вакцины испытает каждый.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.news-medical.net/news/20201215/Scientists-show-a-sort-of-signature-in-the-brains-of-lonely-people.aspx
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ