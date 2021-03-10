Точка Немо: как выглядит самое удаленное от суши место (ФОТО)

В южной части Тихого океана находится Точка Немо — самое удаленное от суши место на планете. Ближайшая земля от этой точки находится в 2688 километрах.



Точка Немо (фото из открытых источников)

Известно, что полюс недоступности были впервые обнаружен в 1992 году благодаря компьютерному моделированию хорватским инженером Хрвойе Лукателой. Он же и предложил называть это место Точкой Немо в честь Капитана Немо — вымышленного персонажа романов Жюль Верна, который создал подводный корабль "Наутилус".

Ближайшими к Точке Немо точками суши являются необитаемые атолл Дюси, остров Моту-Нуи и остров Маэр — все они находятся на расстоянии 2688 км. А самое ближайшее населенное место — остров Пасхи.

Интересным фактом является то, что над Точкой Немо может проходить орбита Международной космической станции, поскольку ее наклонение больше широты Точки Немо — так что время от времени ближайшее к точке населенное место оказывается примерно в 400 км, но в космосе.

Известно, что океанический полюс недоступности используется многими космическими агентствами в качестве свалки. В этом месте нет ни фауны, ни флоры, сильные течения позволяют выживать там только бактериям. Именно поэтому туда свозят сотни космических аппаратов, которые отслужили свое, ведь там они наносят минимальный ущерб людям и природе.





Напомним, эксперты NASA сделали предупреждение: если человечество продолжит относиться к Земле так же, как и сейчас, качество жизни на нашей планете ухудшится уже через сто лет.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые нашли 24 экзопланеты с лучшими условиями для жизни, чем на Земле. Как оказалось, эти планеты находятся на расстоянии в 100 световых лет от нашей Земли и они гораздо старше ее.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!