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Ученые сделали неутешительный прогноз насчет жизни на Земле через 100 лет

Торнадо и землетрясения будут нормой, а под воду уйдут огромные территории Земли

сегодня, 11:50
Автор:

Елена Волкова

Эксперты NASA сделали предупреждение: если человечество продолжит относиться к Земле так же, как и сейчас, качество жизни на нашей планете ухудшится уже через сто лет. 

Ученые сделали неутешительный прогноз насчет жизни на Земле через 100 лет

Ученые убеждены, что из-за глобального потепления ледники продолжат таять, в результате чего под воду уйдут огромные территории Земли. Кроме того, возрастет частота природных катаклизмов: участятся торнадо, землетрясения и лесные пожары — через сто лет это будет нормой. Ученые убеждены, что некоторые уголки Земли ждет засуха, в результате чего увеличится количество беженцев. Однако эксперты NASA  говорят, что всего этого можно избежать. Новый сценарий жизни на Земле возможен, если появятся новые технологии, которые позволят снизить концентрацию углекислого газа в атмосфере, благодаря чему глобальное потепление отступит.

Напомним, британский футуролог Ян Пирсон, прогнозам которого доверяют ученые с мировым именем, рассказал, какими будут города будущего, а также какие строительные решения можно будет увидеть в 2045 году.


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