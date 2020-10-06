Группа международных экспертов выяснила, что во Вселенной есть минимум 24 планеты, условия жизни на которых могут оказаться гораздо лучшими, чем на Земле. Об этом пишет издание ukrinform.

Ученые нашли 24 экзопланеты с лучшими условиями для жизни, чем на Земле. Фото: ukrinform

О таком неожиданном заявлении стало известно из пресс-релиза Университета штата Вашингтон. Всего астробиологам известно о существовании около 4500 экзопланет, 24 из которых могут оказаться довольно благополучными для человеческой жизни.

Также ученым удалось узнать, что эти планеты находятся на расстоянии в 100 световых лет от Земли. Стоит отметить, что некоторые из них значительно больше и старше, чем наша Земля. Они медленно вращаются вокруг своих звезд, которые, как уже известно, существуют во Вселенной гораздо дольше, нежели Солнце.

Один из авторов этого исследования Дирк Шульц-Макуха рассказал, что это только первые шаги в данном эксперименте, поэтому потребуется значительная часть времени и детальное изучения вопроса, прежде чем можно будет сделать окончательные выводы.

"Мы должны сосредоточиться на определенных планетах, которые имеют наиболее перспективные условия для жизни. Однако нам следует быть осторожными, чтобы не застрять в поисках второй Земли, потому что во Вселенной могут быть планеты, более пригодные для жизни, чем наша", — говорит исследователь.

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