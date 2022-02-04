Теорию Дарвина объявили ошибкой: учёные предложили новую версию эволюции

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Карина Ожерельева
Теория Дарвина о том, что генетические мутации всегда случайны, ошибочна, предполагает новое исследование, которое выявило доказательства того, что мутации могут быть реакцией на давление окружающей среды. Об этом сообщает Daily Mail.
ДНК – фото из открытых источников
Более века ученые придерживались теории Чарльза Дарвина о том, что все генетические мутации случайны и наиболее полезные признаки передаются через поколение в селекции. Исследователи из Хайфского университета в Израиле говорят, что это не так, обнаружив, что мутация человеческого гемоглобина S (HbS) не случайна.
Люди с этой мутацией имеют дополнительный уровень защиты от малярии, и команда обнаружила, что люди в Африке гораздо чаще болеют, чем в Европе. Авторы исследования утверждают, что мутация не случайна, поскольку она существует преимущественно в Африке, где защита более необходима, "что-то, что дарвинизм не может объяснить".
Считается, что новое исследование является первым доказательством "неслучайных мутаций" в генах человека.
Результаты подвергают сомнению основное предположение, лежащее в основе теории эволюции Дарвина, показывая, что долговременная направленная мутационная реакция на давление окружающей среды возможна, и что мутации являются не просто случайными явлениями.
Профессор отметил, что результаты могут изменить наше фундаментальное понимание эволюции и заболеваний, вызванных мутациями, включая рак.
Как сообщали ранее "Комментарии", ученые назвали точное время, когда динозавры погибли от астероида.
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