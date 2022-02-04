Теорию Дарвина объявили ошибкой: учёные предложили новую версию эволюции

Теория Дарвина о том, что генетические мутации всегда случайны, ошибочна, предполагает новое исследование, которое выявило доказательства того, что мутации могут быть реакцией на давление окружающей среды. Об этом сообщает Daily Mail.

ДНК – фото из открытых источников

Более века ученые придерживались теории Чарльза Дарвина о том, что все генетические мутации случайны и наиболее полезные признаки передаются через поколение в селекции. Исследователи из Хайфского университета в Израиле говорят, что это не так, обнаружив, что мутация человеческого гемоглобина S (HbS) не случайна.

Люди с этой мутацией имеют дополнительный уровень защиты от малярии, и команда обнаружила, что люди в Африке гораздо чаще болеют, чем в Европе. Авторы исследования утверждают, что мутация не случайна, поскольку она существует преимущественно в Африке, где защита более необходима, "что-то, что дарвинизм не может объяснить".

"Мы предполагаем, что на эволюцию влияют два источника информации: внешняя информация, являющаяся естественным отбором, и внутренняя информация, которая накапливается в геноме через поколение и влияет на возникновение мутаций", — объяснил профессор Ади Ливнат, ведущий автор исследования.

Считается, что новое исследование является первым доказательством "неслучайных мутаций" в генах человека.

Результаты подвергают сомнению основное предположение, лежащее в основе теории эволюции Дарвина, показывая, что долговременная направленная мутационная реакция на давление окружающей среды возможна, и что мутации являются не просто случайными явлениями.

"В течение более столетия ведущая теория эволюции была основана на случайных мутациях. Результаты показывают, что мутация HbS не генерируется случайно, но вместо этого возникает преимущественно в гене и в популяции, где она имеет адаптивное значение ", — сказал профессор Ливнат.

Профессор отметил, что результаты могут изменить наше фундаментальное понимание эволюции и заболеваний, вызванных мутациями, включая рак.

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