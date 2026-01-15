Таяние ледников приводит к невиданной для всех опасности: срочное предупреждение

Таяние ледников по всему миру имеет потенциально серьезные последствия не только для локальных экосистем, но и для глобальной эпидемиологической ситуации. Об этом говорится в материале научного портала earth.com, ссылающегося на новое исследование ученых.

Фото: из открытых источников

Ледники веками выступают природными "морозильниками", где хранятся тысячелетние биологические материалы. Как объясняет автор исследования Гуаннан Мао, эти ледяные архивы можно назвать своеобразными "генетическими библиотеками", поскольку они содержат, в частности, гены стойкости к антибиотикам. Под влиянием глобального потепления эти генетические материалы высвобождаются и могут стать активным источником резистентности.

Многие привыкли считать, что проблема "супербактерий" возникла только из-за чрезмерного применения антибиотиков в медицине, аграрном секторе и быту. На самом же деле гены устойчивости существуют в природе независимо от человеческой деятельности. Проблема в том, что ледники аккумулируют их в большом количестве. С ростом температуры и талыми водами эти гены попадают в реки, озера и другие водные системы, поставляющие питьевую воду миллионам людей.

По словам исследователей, гены резистентности в водных микробных сообществах могут быстро передаваться между разными бактериями даже вне обычных процессов размножения. Это значительно повышает риск распространения устойчивых к антибиотикам генов в природе.

Ученые подчеркивают, что ледники сами по себе не создают "супербактерии", однако их таяние может повысить вероятность появления опасных комбинаций, когда эти древние гены встретят современные бактерии с высоким патогенным потенциалом. Таким образом, глобальное потепление не только чревато ростом уровня воды и разрушением экосистем, но может стать фактором риска для здоровья людей из-за распространения генов устойчивости.

Как уже писали "Комментарии", искусственный интеллект, ставший обычным инструментом в повседневной жизни, имеет гораздо более темную сторону. За маской "облачных сервисов" прячутся гигантские дата-центры, потребляющие электроэнергию и воду в масштабах целых городов. Новое исследование показывает – если развитие ИИ не сдержать, уже к 2030 году оно будет производить от 24 до 44 миллионов тонн CO ₂ в год. Это равно появлению на дорогах еще 5–10 миллионов автомобилей. Об этом говорится в исследовании команды под руководством профессора Феньци Ю из Корнельского университета.