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Главная Новости Общество наука и обучение Спустя неделю после начала учебного года на самоизоляции оказались более 5 тысяч школьников
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Спустя неделю после начала учебного года на самоизоляции оказались более 5 тысяч школьников

Всего за неделю пришлось отправить на самоизоляцию 115 классов

10 сентября 2020, 15:54
Автор:

Татьяна Веремеева

В Украине по состоянию на 9 сентября более 5 тысяч школьников находятся на самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Сніданок з 1+1".

Спустя неделю после начала учебного года на самоизоляции оказались более 5 тысяч школьников

По словам главы Минздрава, в Украине COVID-19 уже диагностировали у 168 учащихся и 130 учителей. Чтобы избежать распространения коронавируса людей, которые контактировали с больными, отправили на самоизоляцию. Таким образом, сейчас 115 классов по всей Украине находятся на самоизоляции.

Максим Степанов также напомнил, что в нынешних реалиях очень важно соблюдать условия карантина и быть максимально осторожными, чтобы не заразиться коронавирусной инфекцией COVID-19.

Всего за неделю пришлось отправить на самоизоляцию 115 классов

Напомним, за нарушение карантинных правил в школе директор учебного заведения может быть оштрафован, а в случае трагических последствий - оказаться за решеткой.

Ранее "Комментарии" писали, что в Министерстве образования Украины действующую модель питания в школах просят воспринимать как необходимую во время пандемии коронавируса. Так, в МОН заявили, что знают о жалобах родителей по питанию детей в школьных столовых. Речь идет о том, что тех "завтраков" для учащихся начальной школы, которые порционно фасуются в разовую упаковку, недостаточно для полноценного завтрака. Но в условиях пандемии организация школьного питания требует других подходов. Поэтому уверяют, что это вынужденные действия на время, пока в стране действуют карантинные ограничения.


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