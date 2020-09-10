Спустя неделю после начала учебного года на самоизоляции оказались более 5 тысяч школьников

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Татьяна Веремеева
В Украине по состоянию на 9 сентября более 5 тысяч
школьников находятся на самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Об этом
заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Сніданок з
1+1".
По словам главы Минздрава, в Украине COVID-19 уже диагностировали у 168 учащихся и 130
учителей. Чтобы избежать распространения коронавируса людей, которые
контактировали с больными, отправили на самоизоляцию. Таким образом, сейчас 115
классов по всей Украине находятся на самоизоляции.
Максим Степанов также напомнил, что в нынешних реалиях очень важно соблюдать условия карантина и быть максимально осторожными, чтобы не заразиться коронавирусной инфекцией COVID-19.
Всего за неделю пришлось отправить на самоизоляцию 115 классов
Напомним, за нарушение карантинных
правил в школе директор учебного заведения может быть оштрафован, а в
случае трагических последствий - оказаться за решеткой.
Ранее "Комментарии" писали, что в Министерстве
образования Украины действующую
модель питания в школах просят воспринимать как необходимую во время
пандемии коронавируса. Так, в МОН заявили, что знают о жалобах
родителей по питанию детей в школьных столовых. Речь идет о том, что тех "завтраков"
для учащихся начальной школы, которые порционно фасуются в разовую упаковку,
недостаточно для полноценного завтрака. Но в условиях пандемии организация
школьного питания требует других подходов. Поэтому уверяют, что это вынужденные
действия на время, пока в стране действуют карантинные ограничения.
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