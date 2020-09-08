В МОН объяснили, почему в украинских школах детям дают «неполноценные завтраки»

В Министерстве образования Украины действующую модель питания в школах просят воспринимать как необходимую во время пандемии коронавируса. Об этом написала заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий в Facebook.

Фото: facebook.com

Так, в МОН заявили, что знают о жалобах родителей по питанию детей в школьных столовых. Речь идет о том, что тех "завтраков" для учащихся начальной школы, которые порционно фасуются в разовую упаковку, недостаточно для полноценного завтрака. Но в условиях пандемии, отмечает Мандзий, организация школьного питания требует других подходов. Поэтому уверяют, что это вынужденные действия на время, пока в стране действуют карантинные ограничения.

Кроме того, Мандзий подчеркнула, что в любом случае это не является заменой горячего питания. И после отмены карантина школы должны вернуться к привычной модели мультипрофильного питания детей.

В МОН добавили, что весной совместно с первой леди Еленой Зеленской развернули реформу школьного питания, которая будет реализовываться в рамках "Национальной стратегии развития безопасного и здорового образовательной среды в Новой Украинской Школе".

Отметим, что в комментариях к сообщению заместителя министра, родители снова выразили недовольство. Указали именно на качество завтраков, которые получат школьники.

"Одно дело "порционно фасованные завтраки", а совсем другое - это кусочек черствого хлеба с сырным продуктом (он вообще законный?) и банан, который уже начал гнить", - говорится в комментарии.

А одна из пользователей отметила, что в Северодонецке Луганской области вообще в школах не открылись столовой. Кроме того, комментаторы прислали фотографии завтраков украинских школьников: на фотографиях можно увидеть не очень привлекательного вида хлеб, огурец и сыр.

Напомним, школы в Украине могут внепланово пойти на каникулы. К слову, причина кроется не в коронавирусной эпидемии.

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