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Главная Новости Общество наука и обучение Штраф и даже тюрьма: МОН пригрозило директорам школ за нарушение карантина
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Штраф и даже тюрьма: МОН пригрозило директорам школ за нарушение карантина

Директора школы могут посадить, если из-за нарушения карантина в школе погиб ребенок

сегодня, 12:55
Автор:

Таисия Ерохина

За нарушение карантинных правил в школе директор учебного заведения может быть оштрафован, а в случае трагических последствий - оказаться за решеткой. Об этом сообщило Министерство образования и науки Украины.

Штраф и даже тюрьма: МОН пригрозило директорам школ за нарушение карантина

В МОН рассказали, что в некоторых населенных пунктах Украины, несмотря на "красную" зону, учебные заведения нарушают условия карантина. Поэтому министерство напоминает, что руководители департаментов (управлений) образования и науки областных государственных администраций, руководители учебных заведений за нарушение карантина будут отвечать перед законом.

Так, за нарушение правил карантина гражданам грозит штраф от 17000-34000 грн, а должностным лицам - 34000-170000 грн.

Кроме того, ответственность предусмотрена за невыполнение или ненадлежащее выполнение профессиональных или служебных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это повлекло существенный вред здоровью потерпевшего. Это наказывается штрафом в 17000-68000 грн, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. В случае, если от таких действий умер несовершеннолетний, или были вызваны иные тяжкие последствия - виновный наказывается ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

К тому же, пострадавшие имеют право возместить причиненный моральный вред.

Напомним, в Минюсте объяснили, должны ли дети дежурить в школе, а родители - сдавать деньги.


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