Создана «умная» ткань, которая предупреждает о вирусах

Из-за пандемии коронавируса, ученые со всего мира пытаются облегчить жизнь людей и защитить их от заболевания. Американские исследователи в этих целях создали "умную" ткань, которая меняет свой цвет, когда на нее попадают вирусы и бактерии. Об этом сообщает VCU News.

Специалисты представили новую ткань, выполненную из мягких и эластичных нанополиметров, которые изготавливают из пластиков. В ней находятся жидкие кристаллы, благодаря которым она способна определить на поверхности вирусы и бактерии, в том числе и коронавирусную инфекцию. Эти кристаллы обладают оптическим свойством отраженного цвета.

Ученые говорят, что "умную" ткань можно использовать для пошива защитных масок, а также для салфеток. Если цвет материала поменяется, это будет означать, что маску пора сменить, потому что на ее поверхности присутствуют вредные микроорганизмы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что исследователи из Гонконга создали маску из графена, которая может на 100% защитить от нового вируса. Такие маски можно использовать несколько раз.

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