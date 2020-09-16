Гонконские ученые изобрели маску, которая может на 100% защитить от коронавируса

Ношение защитных масок является важным средством борьбы с коронавируса. Сейчас в научных учреждениях мира идут постоянные работы по разработке новейших материалов, которые могут при изготовлении защитного аксессуара обеспечить 100-% защиту от инфекции, а также не делать нагрузку на экологию. Так, учеными исследовательской группы из университета города Гонконг была разработана антибактериальная маска из графена - соединение углерода. Об этом говорится на сайте phys.org.



Источник: Лента.ру

Ученые доказали, что ее антибактериальная эффективность составляет 80%, а при нахождении в течение 10 минут на солнце маска может на 100% справиться с инфекцией.

Известно, что изобретатели провели несколько тестовых испытаний, которые порадовали многообещающими результатами. Так, маски справились с ликвидацией двух видов коронавирусов.

Кроме того, плюсом изготовления аксессуара из графена является простая и дешевая технология с помощью лазера.

"Изготовленные с помощью лазера графеновые маски можно использовать повторно. Если для производства графена используются биоматериалы, это может помочь решить проблему с поиском сырья для масок. И это может уменьшить воздействие на окружающую среду, которая сейчас засоряется одноразовыми масками", - отметил один из изобретателей маски.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что вакцинация не остановит коронавирус.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!