Гонконские ученые изобрели маску, которая может на 100% защитить от коронавируса

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Дмитрий Симоненко
Ношение защитных масок является важным средством борьбы с коронавируса. Сейчас в научных учреждениях мира идут постоянные работы по разработке новейших материалов, которые могут при изготовлении защитного аксессуара обеспечить 100-% защиту от инфекции, а также не делать нагрузку на экологию. Так, учеными исследовательской группы из университета города Гонконг была разработана антибактериальная маска из графена - соединение углерода. Об этом говорится на сайте phys.org.
Источник: Лента.ру
Ученые доказали, что ее антибактериальная эффективность составляет 80%, а при нахождении в течение 10 минут на солнце маска может на 100% справиться с инфекцией.
Известно, что изобретатели провели несколько тестовых испытаний, которые порадовали многообещающими результатами. Так, маски справились с ликвидацией двух видов коронавирусов.
Кроме того, плюсом изготовления аксессуара из графена является простая и дешевая технология с помощью лазера.
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