Состоит из трех букв: названо самое популярное слово 2021 года

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Светлана Шкурупий
Каждый
год Оксфордский словарь выбирает слово года в английском языке, которое
использовалось чаще других. И если в 2020 году эксперты не могли определиться с
одним и выбрали по слову для каждого месяца, то в этом году таких проблем не
возникло.
Названо самое популярное слово 2021 года / Фото: AFP 2021 / NICHOLAS KAMM
Итак,
главным словом 2021 года стало "vax", что в переводе означает "вакцина", "вакцинация",
"вакцинироваться". В текущего году его использовали в 72 раза чаще, чем в
прошлом. И это не удивительно, ведь в 2021 году началась массовая вакцинация
населения против коронавирусной инфекции.
На
сайте Оксфордского словаря указано, что "Vax" — это наш мир 2021 года. И это слово
очень удачно и точно отображает его атмосферу.
Филологи
отмечают, что появилось множество производных от этого слова. Они используются
в неформальных контекстах. Например: "сайты вакцинации" (vax sites),
"вакцинироваться" (get vaxxed), "сертификаты о вакцинации"
(vax cards) и "пройти полную вакцинацию" (being fully vaxxed).
Напомним,
что в Оксфордский словарь английского языка добавили термины из вселенной "Звездных войн" Джорджа Лукаса. В
словарь внесли термины: "световой меч" (lightsabre),
"джедай" (jedi) и "падаван" (padawan).
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что "локдаун"
(англ. Lockdown) объявлен словом 2020 года согласно словарю Коллинза. Слово
начали активно использовать в течение пандемии коронавируса. Именно этот
термин, по мнению редакции словаря, объединяет в себе опыт миллиардов людей.
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