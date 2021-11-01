Состоит из трех букв: названо самое популярное слово 2021 года

Каждый год Оксфордский словарь выбирает слово года в английском языке, которое использовалось чаще других. И если в 2020 году эксперты не могли определиться с одним и выбрали по слову для каждого месяца, то в этом году таких проблем не возникло.

Названо самое популярное слово 2021 года / Фото: AFP 2021 / NICHOLAS KAMM

Итак, главным словом 2021 года стало "vax", что в переводе означает "вакцина", "вакцинация", "вакцинироваться". В текущего году его использовали в 72 раза чаще, чем в прошлом. И это не удивительно, ведь в 2021 году началась массовая вакцинация населения против коронавирусной инфекции.

На сайте Оксфордского словаря указано, что "Vax" — это наш мир 2021 года. И это слово очень удачно и точно отображает его атмосферу.

Филологи отмечают, что появилось множество производных от этого слова. Они используются в неформальных контекстах. Например: "сайты вакцинации" (vax sites), "вакцинироваться" (get vaxxed), "сертификаты о вакцинации" (vax cards) и "пройти полную вакцинацию" (being fully vaxxed).

Напомним, что в Оксфордский словарь английского языка добавили термины из вселенной "Звездных войн" Джорджа Лукаса. В словарь внесли термины: "световой меч" (lightsabre), "джедай" (jedi) и "падаван" (padawan).

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что "локдаун" (англ. Lockdown) объявлен словом 2020 года согласно словарю Коллинза. Слово начали активно использовать в течение пандемии коронавируса. Именно этот термин, по мнению редакции словаря, объединяет в себе опыт миллиардов людей.

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