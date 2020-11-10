Британский словарь Collins назвал слово года

Пандемия коронавируса оставила свой след, подарив словарю Коллинза несколько определений, которые важны для истории человечества.

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"Локдаун" (англ. Lockdown) объявлен словом 2020 года согласно словарю Коллинза. Слово начали активно использовать в течение пандемии коронавируса.



Именно этот термин, по мнению редакции словаря, объединяет в себе опыт миллиардов людей. В 2020-м лексикографы зарегистрировали более 250 тысяч случаев употребления слова против 4 тысяч в прошлом году. Также определили и другие термины, связанные с пандемией COVID-19, такие, как "неоплачиваемый отпуск", "самоизоляция", "социальная дистанция" и "коронавирус".

Согласно словарю Коллинза, "локдаун" определяется как введение жестких ограничений на передвижение, социальное взаимодействие с людьми и доступ к общественным местам. Слово вошло в общий оборот, когда правительства большинства стран отреагировали на распространение COVID-19 в начале этого года и объявили карантин.

Лексикографы отметили, что следует добавить в словарь не только те слова, которые связаны с пандемией. В течение 2020-го произошло несколько событий, которые в корне меняют некоторые аспекты жизни людей. Так, после смерти афроамериканца Джорджа Флойда появился еще один термин, характеризующий этот год. "Black Lives Matter" (BLM), что в переводе жизни черных важны использовались на митингах и в соцсетях. Использование хештегов с этим лозунгом возросло аж на 581%.

Также в сети появился новый термин Мегсит (англ."Megxit") — игра слов имени герцогини Меган Маркл и брексита, выхода Великобритании из ЕС. Этим словом описали отказ герцога и герцогини Сассекских от королевских обязанностей.





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