Скучно не было: 5 самых безумных правителей в истории

Когда человек сходит с ума, это в первую очередь проблема для него и его близких. Хуже, когда безумие касается людей, которые имеют доступ к власти. Но когда речь идет о правителе целой страны, то тут все уж совсем плохо. Конечно, далеко не все они стали бедствием для своих стран — некоторые правили вполне неплохо.

самые безумные правители в истории (фото из открытых источников)

Карл VI Безумный, король Франции (1368–1422)





В 1392 году король впервые перенес "лихорадку, сопровождавшуюся длительной горячкой", как это назвал его личный врач. После этого Карл VI страдал раздражительностью, он выходил из себя по причине любого громкого или резкого звука. Например, во время охоты в лесу Ле-Ман король набросился на своего пажа и заодно убил несколько человек. Придя в себя, правда, долго извинялся перед семьями убитых и назначил им щедрые пенсии. Болезнью короля была встревожена вся страна, ради его выздоровления служились мессы и устраивались паломничества. В дальнейшем болезнь короля приобрела цикличный характер, периоды умопомешательства сменялись просветлениями, когда ничто не напоминало о произошедшем, и Карл мог вполне успешно заниматься своими обязанностями.

Генрих VI, король Англии (1422 — 1461)





Большинством историков Генрик VI оценивается как недалекий и слабый правитель, некоторые считают его слабоумным. Члены английского двора утверждают, что правитель без повода закатывал глаза и долго находился в таком состоянии, а порой и вовсе впадал в кататонический ступор. На фоне всего этого в Англии усиливала свое влияние династия Йорков, которая в определенный момент стала активно бороться за власть. В итоге в 1455 году, началось знаменитое противостояние Ланкастеров и Йорков, более известное как Война Алой и Белой розы.

Эрик XIV, король Швеции (1560 — 1568)





Эрик был образованным человеком с артистическими задатками, стремившийся к политической власти, но уже в ранние годы его правления обнаружились признаки душевного расстройства, в итоге развившиеся в шизофрению. Он мог казнить людей лишь за то, что те засмеялись в его присутствии. Некоторое время он считал себя собственным братом. Мышление короля было явно нарушено, он всюду видел тайные знаки и предзнаменования.

Кристиан VII, король Дании и Норвегии (1749–1808)





Больше всего на свете молодой правитель любил посещать бордели Копенгагена. С возрастом у него еще и усугубились симптомы шизофрении. В результате такого положения дел правление перешло в руки его жены и личного врача, немца доктора Струэнзе. В ходе государственного переворота короля развели с королевой, а Струэнзе отрубили руки и голову, Кристиана отлучили от власти. Кристиан VII просто неделями сидел в своих покоях, рисовал странные лица и писал бесконечные строки "Я должен был спасти их обоих", имея в виду жену и Струэнзе.

Отто I, король Баварии (1848–1916)





В течение 27 лет своего "правления" Отто растил бороду и "беспокоился по разным поводам". С ним было запрещено здороваться во время прогулок. Иногда безумный король останавливался в углу, бурно жестикулировал и говорил с воображаемым собеседником. Эти припадки сменялись приступами полной апатии, которые могли продолжаться днями. Больше всего Отто ненавидел, когда закрывают двери. Все двери в течение дня были в замке открыты. Если король находил запертую дверь, то приходил в ярость и бил в нее кулаками.

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