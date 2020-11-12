kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 12.11.2020

BTC/USD

15784.43

ETH/USD

459.35

LTC/USD

58.90

НБУ 12.11.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm: franchise
Главная Новости Общество наука и обучение Пять древних методов лечения, которые лучше не использовать
commentss НОВОСТИ Все новости

Пять древних методов лечения, которые лучше не использовать

Эти методы лечения, мягко говоря, довольно странные

сегодня, 14:05
Автор:

Светлана Шкурупий

В древние времена людей от различных заболеваний лечили знахари и целители и они обладали таким аспектом знаний, которые превосходили даже современную медицину. Но некоторые методы лечения все же вызывают недоумение, поэтому их лучше не возрождать.

Пять древних методов лечения, которые лучше не использовать

© wikimedia

Зубную боль лечили дымящейся смесью жира козла

В древние времена люди также сталкивались с зубной болью, поэтому научились ставить пломбы, и изготавливать протезы. Но вот некоторые способы лечения кариеса были, мягко говоря, странными. Например, средневековый персидский врач Авиценна считал, что избавить от проблемы поможет окуривание пациента дымящейся смесью из жира козла, белены (растения) и лука. А вот древнеримский писатель Плиний Старший считал, что избавится от зубной боли можно с помощью жабы, которую нужно поймать в полнолуние, плюнуть ей в рот и сказать "лечебные" слова. 

Кровопускание помогало от всех болезней

В арабских странах практически все заболевания лечили кровопусканием. Считалось, что в крови есть "вредная жидкость", от которой нужно избавиться и тогда человек излечиться. Пациенту делали прокол или разрез вены и выпускали 300-400 мл крови. Весьма небезопасный метод, ведь можно подхватить заражение.

Лечение ядом змей и трав

С инфекциями люди в древние времена боролись с помощью змеиных ядов и трав, ведь антибиотиков не существовало. В Египте для приготовления лекарства использовали коноплю, опий и белену, а также сушеных змей и скорпионов

Ладан и экстракт мандрагоры как анестезия

В древней Месопотамии людям для облегчения боли делали "анестезию", а точнее давали алкоголь или опиум. А вот в Египте применяли экстракт из корня мандрагоры, ведь он был сильнодействующим галлюциногеном.  

Лечение святой водой

Во времена "отца медицины" Гиппократа считалось, что эпилепсия (расстройство центральной нервной системы, — прим. авт.) вызвана божественной волей. Целитель считал, то недуг возникал из-за погодных условий (ветра, солнца). В средние века больных лечили молитвами и святой водой. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что антропологи назвали причину, из-за которой вымерли древние люди.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.adme.ru/zhizn-nauka/8-drevnih-metodov-lecheniya-kotorye-luchshe-nikogda-ne-vozrozhdat-1603865/
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ