Пять древних методов лечения, которые лучше не использовать

В древние времена людей от различных заболеваний лечили знахари и целители и они обладали таким аспектом знаний, которые превосходили даже современную медицину. Но некоторые методы лечения все же вызывают недоумение, поэтому их лучше не возрождать.

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Зубную боль лечили дымящейся смесью жира козла

В древние времена люди также сталкивались с зубной болью, поэтому научились ставить пломбы, и изготавливать протезы. Но вот некоторые способы лечения кариеса были, мягко говоря, странными. Например, средневековый персидский врач Авиценна считал, что избавить от проблемы поможет окуривание пациента дымящейся смесью из жира козла, белены (растения) и лука. А вот древнеримский писатель Плиний Старший считал, что избавится от зубной боли можно с помощью жабы, которую нужно поймать в полнолуние, плюнуть ей в рот и сказать "лечебные" слова.

Кровопускание помогало от всех болезней

В арабских странах практически все заболевания лечили кровопусканием. Считалось, что в крови есть "вредная жидкость", от которой нужно избавиться и тогда человек излечиться. Пациенту делали прокол или разрез вены и выпускали 300-400 мл крови. Весьма небезопасный метод, ведь можно подхватить заражение.

Лечение ядом змей и трав

С инфекциями люди в древние времена боролись с помощью змеиных ядов и трав, ведь антибиотиков не существовало. В Египте для приготовления лекарства использовали коноплю, опий и белену, а также сушеных змей и скорпионов

Ладан и экстракт мандрагоры как анестезия

В древней Месопотамии людям для облегчения боли делали "анестезию", а точнее давали алкоголь или опиум. А вот в Египте применяли экстракт из корня мандрагоры, ведь он был сильнодействующим галлюциногеном.

Лечение святой водой

Во времена "отца медицины" Гиппократа считалось, что эпилепсия (расстройство центральной нервной системы, — прим. авт.) вызвана божественной волей. Целитель считал, то недуг возникал из-за погодных условий (ветра, солнца). В средние века больных лечили молитвами и святой водой.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что антропологи назвали причину, из-за которой вымерли древние люди.

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