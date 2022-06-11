Сколько выпускников будут сдавать мультипредметный тест и в каких странах

В 2022 году вместо ЗНО состоится прохождение мультипредметного теста (НМТ) учащимися 11 классов, стремящихся поступать в высшие учебные заведения в Украине (ЗВО). Об этом сообщил министр образования Сергей Шкарлетт.

Фото иллюстративное / Pixabay

Прошли регистрацию для прохождения мультипредметного теста (НМТ) 230 тысяч человек. Такие данные обнародовал украинский центр оценивания качества образования. На территории Украины тест будут сдавать 201 тысяч выпускников, за рубежом 28 тысяч украинских детей.

Будет проведена дополнительная сессия НМТ, регистрация на нее открыта до 20 июня, а тестирование будет проходить в первые недели августа. Национальный мультипредметный тест будет проходить в областных центрах. Больше всего выпускников зарегистрировалось для сборки в Киеве (18141), Львове (8577), Днепре (8247), Одессе (6271), Запорожье (6004), Виннице (5929).

За пределами Украины тестирование будет проходить в крупных городах на базе университетов согласно договоренностям между правительственными организациями. Больше выпускников будут проходить НМТ в Берлине (3986), Мюнхене (3318), Варшаве (2670), Кракове (1989), Праге (2360).

У участников есть возможность еще изменить пункт тестирования с 21 июня по 7 июля. Приглашения-пропуска на основную сессию станут доступны в кабинетах после 1 июля.

Испытания для поступления в магистратуру будут проходить с 10 по 17 августа, откроется регистрация на участие с 27 июня по 18 июля включительно. регистрация будет проходить в приемных комиссиях ЗВО.

Как писал портал "Комментарии", для выпускников уже доступна пробная онлайн-версия мультипредметного теста.

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