Сколько людей говорят в Европе на английском (Карта)

Английский язык стал международным языком общения, однако в странах ЕС не так многие знают его. Самый низкий уровень владения английским языком зафиксирован в Венгрии – 20%. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Reddit, где была размещена соответствующая карта.

В Европе плохо знают английский. Фото из открытых источников

Несмотря на то, что большинство населения мира частично владеют английским, лишь небольшая часть людей способна поддерживать разговор на этом языке. Особенно это заметно в Европе, где есть стереотип, что все жители ЕС владеют английским.

По последним собранным данным самый высокий уровень владения зафиксирован в Великобритании и Ирландии – более 95%. Чуть меньше этот показатель в Нидерландах – 90%.

Хуже всего английский язык в странах ЕС знают в Венгрии – 20%, то есть каждый пятый житель. Также внизу рейтинга находятся Испания (22%), Болгария (25%), Словакия (26%) и Чехия (26%).

Просмотреть карту с процентом владения английским языком среди стран ЕС можно ниже:





Согласно рейтингу EF EPI за 2020 год, Украина находилась на 44 месте по владению английского языка в мире. Украина расположилась между Албанией и Макао.

В то время как по онлайн исследованию TNS в проекте Украина Speaking за 2015 год в Украине владело английским выше среднего 18% населения, а изучало 89% опрошенных.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о трагическом случае с беженцами у побережья Англии.

Также "Комментарии" писали о пяти прогнозах относительно технологических новинок, которые так и не сбылись. Один из адвокатов не советовал инвестировать в компанию Ford Motor, ведь считал, что это лишь прихоть времени, а лошади будут всегда на дорогах.

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