Сколько лет Вселенной — названы все варианты

Ученые со всего мира до сих пор не могут выяснить, сколько же на самом деле лет нашей Вселенной. Они предложили уже не одну гипотезу, но правдива ли она, не знает никто.

Сколько лет Вселенной. Фото: unsplash

Так, мудрецы Вавилона и Древней Греции были уверены в том, что мир существовал всегда. А вот индуистские хронисты придерживаются немного другого мнения: им удалось подсчитать, что в 150 году до нашей эры возраст Вселенной составлял 1 972 949 091 год. Стоит отметить, что их предположения оказались максимально близко к тем, что предложили современные ученые.

В восемнадцатом веке эксперты начали оценивать, сколько же лет нашей Солнечной системе по физическим моделям. Французский исследователь Жорж-Луи Леклерк в 1787 году заявил о том, что если в самом начале планета была похожа на большой расплавленный шар, то ей понадобилось около 168 тысяч лет только на то, чтобы остыть.

А примерно через сто лет свою гипотезу предложил инженер и математик Джон Перри из Ирландии. Он смоделировал тепловую историю земного шара, заявив, что ему не меньше 2-3 миллиардов лет.

Сегодня принято считать, что возраст Солнечной системы достигает 4,6 миллиарда лет, но сколько существует сама Вселенная – вопрос довольно спорный. Если измерять время за законом Хаббла, то она появилась около 14 миллиардов лет тому назад. Такого же мнения придерживаются и ученые, исследования которых были основаны на измерении флуктуаций реликтового излучения космоса.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как менялась жизнь на Земле на протяжении 20 лет.

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