Сколько десятичных знаков Пи нам действительно нужно – главный эксперт NASA

Вопрос о том, сколько же десятичных знаков Пи нам действительно необходимо, поставил поклонник NASA в Facebook. Директор и главный инженер миссии NASA Dawn Марк Рейман заинтересовался вопросом, отметив, что число Пи было сформулировано много лет назад энтузиастом из 6 класса, которому впоследствии удалось получить степень доктора физики и заняться исследованием космоса – это он непосредственно и был. Об этом сообщает Jet Propulsion Laboratory.

Число Пи - фото из открытых источников

"Для расчетов наивысшей точности JPL, которые предназначены для межпланетной навигации, мы используем 3.141592653589793. Давайте посмотрим на это немного внимательнее, чтобы понять, почему мы не используем больше десятичных знаков. Я думаю, что не существует никаких физически реалистичных вычислений, которые ученые когда-либо проводили, для которых необходимо использовать так много десятичных", — отметил Марк Рейман.

Facebook поклонник спросил, действительно ли JPL использует только 3,14 для расчета Пи или использует больше десятичных цифр, в том числе: 3,141592653589793238462643383279502884197169399375105820974944592307816406286208998628034825342117067982148086513282306647093844609550582231725359408128481117450284102701938521105559644622948954930381964428810975665933446128475648233786783165271201909145648566923460348610454326648213393607260249141273724587006606315588174881520920962829254091715364367892590360

Свои объяснения Рейман обосновал примерами, приведенными ниже:

Самый удаленный от Земли космический корабль – Вояджер-1. Это примерно 12,5 миллиарда миль. Скажем, у нас есть круг радиусом точно такого размера (или 25 миллиардов миль в диаметре), и мы хотим вычислить круг, равный Пи, умноженному на радиус, умноженный на 2. Используя Пи, округленный до 15-го десятичного, как я указал выше, получается чуть больше 78 миллиардов миль. Оставив в Пи гораздо больше 15 чисел после запятой, мы бы неправильно вычислили окружность этого круга. Оказывается, что наша вычисленная окружность круга диаметром 25 миллиардов миль будет ошибочной на 1,5 дюйма. Мы имеем круг длиной более 78 миллиардов миль, а наш расчет этого расстояния, возможно, будет меньше, чем длина вашего мизинца. Мы можем привести пример с нашей планетой Земля. Ее диаметр на экваторе составляет 7926 миль. Тогда окружность составляет 24900 миль. Именно столько бы вы преодолели, если бы обогнули земной шар (если не беспокоиться о холмах, долинах, препятствиях, таких как здания, остановки для отдыха, волны на океане и т.д.). Какое расстояние показал бы ваш одометр, если бы вы использовали версию Пи, где больше 15 чисел после запятой? Это было бы меньше размера молекулы. Конечно, существует много разных видов молекул, поэтому они охватывают широкий диапазон размеров, но я надеюсь, что это даст вам представление. Давайте перейдем к самому большому размеру: видимой Вселенной. Радиус Вселенной составляет около 46 миллиардов световых лет. Теперь позвольте мне задать другой вопрос: сколько цифр числа нам понадобится, чтобы вычислить длину окружности радиусом 46 миллиардов световых лет с точностью, равной диаметру атома водорода (простейшего атома)? Ответ состоит в том, что вам понадобится 39 или 40 знаков после запятой. Если вы подумаете о том, насколько фантастически огромна Вселенная — действительно далеко за пределами того, что мы можем себе представить, и, бесспорно, далеко, далеко, далеко за пределы того, что вы можете увидеть воочию даже в самую темную, самую красивую, звездную ночь — и подумайте о том, как невероятно крохотен один атом. Вы можете увидеть, что нам не нужно будет использовать много цифр для Пи, чтобы охватить весь диапазон.

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