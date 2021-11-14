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Сколько частиц микропластика ежедневно вдыхает человек

Ученые из британского университета Халла в ходе исследования выяснили, сколько частиц микропластика ежедневно вдыхает человек

сегодня, 21:40
Автор:

Светлана Шкурупий
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Микропластиком считаются частицы пластика размером меньше 5 мм, его находят в еде, напитках, косметических средствах. А недавно исследователи из университета Халла подсчитали, сколько микропластика в среднем человек вдыхает каждый день.

Сколько частиц микропластика ежедневно вдыхает человек

Микропластик / Фото: geographical.co.uk

Как сообщает издание Dailymail, ученые выяснили, что в жилых домах находится тысячи крошечных пластиковых волокон, которые опасны для здоровья. Они измерили уровень микропластика в 20 гостиницах Британии и нашли в них более 1 400 отдельных частиц на квадратный метр.

Для исследования использовали гостиную с площадью около 17 квадратных метров. Выяснилось, что только в этом пространстве может содержаться более 24 тысяч частиц микропластика в течение 24 часов.

Еще в одном исследовании проверили 20 домов в Халли и Хамбери. Там обнаружили микропластик в каждой гостиной. В позапрошлом году эксперты провели эксперимент, они каждый месяц (с июля по декабрь) оставляли в гостиной комнате стакан с водой на одну неделю. Выяснилось, что почти четверть плавающих в стаканах частиц были микропластиком. Большинство из них были изготовлены из ПЭТ.

Напомним, ученые из Великобритании в ходе масштабного исследования выяснили, какие морепродукты содержат больше всего микропластика. Оказалось, что это мидии, устрицы и морские гребешки, которые являются деликатесами. Ученые установили, что они могут накапливать до 10 частиц микропластика на грамм своего веса (МП/г).

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в морском воздухе ученые нашли микропластик, который легко может попасть в легкие человека.

Читайте также, если вы любите добавлять в чай молоко или сахар, знайте: в чашке вы сможете найти тысячи и миллионы микропластин.


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Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-10179875/A-plague-houses-exposed-24k-microplastics-living-rooms.html
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