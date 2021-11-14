Сколько частиц микропластика ежедневно вдыхает человек

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Светлана Шкурупий
Микропластиком
считаются частицы пластика размером меньше 5 мм, его находят в еде, напитках,
косметических средствах. А недавно исследователи из университета Халла
подсчитали, сколько микропластика в среднем человек вдыхает каждый день.
Микропластик / Фото: geographical.co.uk
Как
сообщает издание Dailymail,
ученые выяснили, что в жилых домах находится тысячи крошечных пластиковых
волокон, которые опасны для здоровья. Они измерили уровень микропластика в 20
гостиницах Британии и нашли в них более 1 400 отдельных частиц на
квадратный метр.
Для
исследования использовали гостиную с площадью около 17 квадратных метров.
Выяснилось, что только в этом пространстве может содержаться более 24 тысяч
частиц микропластика в течение 24 часов.
Еще
в одном исследовании проверили 20 домов в Халли и Хамбери. Там обнаружили микропластик
в каждой гостиной. В позапрошлом году эксперты провели эксперимент, они каждый
месяц (с июля по декабрь) оставляли в гостиной комнате стакан с водой на одну
неделю. Выяснилось, что почти четверть плавающих в стаканах частиц были
микропластиком. Большинство из них были изготовлены из ПЭТ.
Напомним,
ученые из Великобритании в ходе масштабного исследования выяснили, какие морепродукты содержат больше всего микропластика. Оказалось, что это
мидии, устрицы и морские гребешки, которые являются деликатесами. Ученые
установили, что они могут накапливать до 10 частиц микропластика на грамм
своего веса (МП/г).
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что в морском воздухе ученые нашли микропластик, который легко может попасть в легкие человека.
Читайте также, если вы любите добавлять в чай молоко или сахар, знайте: в чашке вы сможете найти тысячи и миллионы микропластин.
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