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Какие морепродукты содержат больше всего микропластика

Микропластик наносит вред здоровью

сегодня, 11:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Ученые из Великобритании в ходе масштабного исследования выяснили, какие морепродукты содержат больше всего микропластика. 

Какие морепродукты содержат больше всего микропластика

в каких продуктах много микропластика / фото: shutterstock

Эксперты проанализировали отчеты о микропластическом загрязнении рыб, ракообразных и моллюсков, сделанные за последние шесть лет, и выяснили, какие моллюски содержат рекордное количество мелких частиц пластика. Оказалось, что это мидии, устрицы и морские гребешки, которые являются деликатесами.

Ученые установили, что они могут накапливать до 10 частиц микропластика на грамм своего веса (МП/г), у ракообразных в организме этих частиц меньше — до 8 на грамм, а у рыб — 3 частицы на грамм. По данным исследователей, больше всего микропластиком загрязнены берега Азии, от которого страдают жители Китая, Японии, США, Австралии и Канады.

То, что мелкие частицы пластика вредят организму животных, доказано давно, а что касается людей, то пока нет опубликованных научных этому доказательств. Но эксперты считают, что микропластик в организм человека попадает не только из пищи, но и з воздуха, он накапливается, проникает в кровоток и может вызывать проблемы с лимфатической системой, так что угроза все же существует. 

Исследователи надеются, что эти данные станут весомым аргументом для того, чтобы пересмотреть политику переработки мусора. 

Напомним, ученые сразу из нескольких стран доказали, что микропластик может быть опасным не только для морей и океанов, но и для атмосферы. Частички мусора они обнаружили в морском воздухе, вдыхая который человек подвергает опасности свои легкие

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ООН призвала проверять состав косметических средств на наличие микропластика.


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Источник: https://ehp.niehs.nih.gov/doi/10.1289/EHP7171?from=article_link&
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