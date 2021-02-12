Скандал из-за учебника по истории для 8 класса: ИМЗО ответил нардепу «Голоса» Наталье Пипе

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Станислав Молчанов
В Институте
модернизации содержания образования прокомментировали скандальное заявление
народного депутата от "Голоса" Натальи Пипы по поводу учебника по
истории для 8 класса, который сейчас проходит конкурсный отбор. Об этом
передает "Ап. Ньюз"
Фото из открытых источников
Так, Пипа на
своей странице Facebook заявила о том, что Конкурсная комиссия
рекомендовала МОН присвоить гриф "рекомендовано" учебнику по истории
(8 класс), который, якобы навязывает любовь к "русскому миру" (автор
М. Мудрый).
В ИМЗО заявили, что такой цитаты в учебнике нет. "Ап. Ньюз" опубликовал фото страниц.
Отмечается, что этот
учебник еще никто (кроме экспертов конкурсной комиссии) не видел. Он не
напечатан, не издан и не находится в свободном доступе.
Как пишет
издание, свои выводы Пипа могла сделать основываясь, вероятно, на выводе одного
из экспертов, который оценивал учебник. Всего таких восемь человек. И их
вердикт о рекомендации той или иной учебной литературы можно сравнить с
итогом "голосования". Эксперты ставят баллы, которые потом — при
достаточном их количестве — и есть основанием для рекомендации или не
рекомендации учебника.
То есть, по сути,
это коллективное решение, на которое Институт модернизации содержания
образования МОН не влияет, а лишь выполняет его.
На сайте ИМЗО доступны все 8 выводов экспертов
об учебнике по истории (для 8 класса автора М. Мудрого), и большинство из них,
за исключением одного, дали учебнику
высокие баллы.
Пипа же
утверждает, что основной посыл рекомендованных Комиссией учебников состоит в
том, чтобы "вложить в головы 8-классников концепции "Новороссии"
и "большого русского брата".
В ИМЗО такие обвинения депутатки назвали манипуляцией.
Она уточнила, что обсуждаемый учебник еще не прошел отбор, закончился только первый этап конкурса. Пока что Комиссия приняла решение о целесообразности дать учебнику гриф, потому что все эксперты кроме двух, поставили ему высокие баллы.
Напомним, в
украинских школах могут появиться новые
предметы.
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