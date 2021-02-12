Скандал из-за учебника по истории для 8 класса: ИМЗО ответил нардепу «Голоса» Наталье Пипе

В Институте модернизации содержания образования прокомментировали скандальное заявление народного депутата от "Голоса" Натальи Пипы по поводу учебника по истории для 8 класса, который сейчас проходит конкурсный отбор. Об этом передает "Ап. Ньюз"

Фото из открытых источников

Так, Пипа на своей странице Facebook заявила о том, что Конкурсная комиссия рекомендовала МОН присвоить гриф "рекомендовано" учебнику по истории (8 класс), который, якобы навязывает любовь к "русскому миру" (автор М. Мудрый).

В качестве аргумента она пРивела цитату: "Росія заснувала Одесу, Дніпро, Сімферополь, Севастополь… А якби Гетьманщина і Запорожжя привели внутрішній устрій та економічну модель до російського зразка, то Росія не чіпала б Українську державу!"

В ИМЗО заявили, что такой цитаты в учебнике нет. "Ап. Ньюз" опубликовал фото страниц.

Отмечается, что этот учебник еще никто (кроме экспертов конкурсной комиссии) не видел. Он не напечатан, не издан и не находится в свободном доступе.

Как пишет издание, свои выводы Пипа могла сделать основываясь, вероятно, на выводе одного из экспертов, который оценивал учебник. Всего таких восемь человек. И их вердикт о рекомендации той или иной учебной литературы можно сравнить с итогом "голосования". Эксперты ставят баллы, которые потом — при достаточном их количестве — и есть основанием для рекомендации или не рекомендации учебника.

То есть, по сути, это коллективное решение, на которое Институт модернизации содержания образования МОН не влияет, а лишь выполняет его.

На сайте ИМЗО доступны все 8 выводов экспертов об учебнике по истории (для 8 класса автора М. Мудрого), и большинство из них, за исключением одного, дали учебнику высокие баллы.

Пипа же утверждает, что основной посыл рекомендованных Комиссией учебников состоит в том, чтобы "вложить в головы 8-классников концепции "Новороссии" и "большого русского брата".

В ИМЗО такие обвинения депутатки назвали манипуляцией.

"Это манипуляция. Надеюсь, что эксперт (из конкурсной Комиссии, — ред.) не специально ввел в заблуждение народного депутата. Потому что цитирует она (Пипа) самого экспеРта, а не то как написано в учебнике", — пояснила старший научный сотрудник ИМЗО Елена Горская.

Она уточнила, что обсуждаемый учебник еще не прошел отбор, закончился только первый этап конкурса. Пока что Комиссия приняла решение о целесообразности дать учебнику гриф, потому что все эксперты кроме двух, поставили ему высокие баллы.

Напомним, в украинских школах могут появиться новые предметы.

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