Шок: в украинском языке есть слова на «и», и их больше, чем вы думали

В украинском языке существуют слова, которые начинаются с буквы "и", и это не ошибка и не шутка. Об этом неоднократно говорил известный языковед Александр Авраменко. После принятия нового Украинского правописания 2019 года часть таких форм официально допускается в языке, хотя многие украинцы до сих пор уверены, что слова на "и" просто не могут существовать.

В украинском языке есть слова на «и»: что изменило правописание 2019 года

Согласно современным языковым нормам, к таким словам относятся "ич", "икати", а также варианты "ирод" / "ірод" и "ирій" / "ірій". Например, междометие "ич!" может означать удивление или привлечение внимания: "Ич какой умный!" или "Ич ты какой хитрый!". Слово "икати" означает произносить звук "и" вместо "і" или других гласных. В свою очередь "ирод" — это старинное слово, которым называли жестокого человека или тирана, а "ирій" — древнее название рая или места, куда на зиму улетают птицы.

Языковеды объясняют, что такие слова — не выдумка современных филологов. Именно так украинцы говорили столетиями, и эти формы зафиксированы в исторических словарях и литературе. Например, в известном "Словаре украинского языка" лексикографа Бориса Гринченко содержится немало слов с начальной буквой "и": индик, инжир, иначий, ирха, имбрик, ирститися и другие. Большинство из них сегодня считаются диалектными или устаревшими, однако они подтверждают, что звук "и" в начале слова исторически существовал в языке.

Вопрос начальной буквы "и" изучали многие известные языковеды, среди них Юрий Шевелёв, Василий Нимчук и Ирина Фарион. В XIX веке в украинской письменности она вообще была довольно распространённой. В текстах того времени можно встретить написание "инший", "инколи", "иней", которые позднее были изменены на современные формы с буквой "і".

Интересно, что начальную "и" можно найти и в произведениях классиков украинской литературы. Она встречается в текстах Тараса Шевченко, Ивана Франко, Пантелеймона Кулиша и других писателей. Правда, тогдашние правописные системы читали эту букву иначе, чем современный звук "и".

В XX веке языковую норму значительно упростили, и правило стало категоричным: в начале слова пишется только "і". Именно поэтому слова на "и" почти исчезли из литературного языка.

Однако с появлением новой редакции Украинского правописания 2019 года часть исторических форм разрешили использовать как варианты. Именно поэтому слова "ирій" или "ирод" сегодня не считаются ошибкой, хотя чаще используются их современные формы — "вирій" и "ірод".

Филологи подчёркивают: эта языковая особенность лишь подтверждает богатство украинского языка и его сложную историю развития. А главный вывод прост — буква "и" в начале слова в украинском языке всё же существует, хотя и в очень ограниченном количестве слов.

Читайте также в "Комментариях", что с 1 марта в России начали действовать новые правила для бизнеса: вывески и публичные надписи должны быть на русском. Однако закон сразу вызвал волну дискуссий, ведь лингвисты напоминают – значительная часть русской лексики имеет иноязычное происхождение.