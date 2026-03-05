Шок: в українській мові є слова на «и», і їх більше, ніж ви думали

В українській мові існують слова, які починаються з літери "и", і це не помилка чи жарт. Про це неодноразово говорив відомий мовознавець Олександр Авраменко. Після ухвалення нового Українського правопису 2019 року частина таких форм офіційно допускається в мові, хоча багато українців досі переконані, що слова на "и" просто не можуть існувати.

Літера, якої «не існувало»: мовознавці назвали слова, що починаються на «и»

Згідно з сучасними мовними нормами, до таких слів належать "ич", "икати", а також варіанти "ирод" / "ірод" і "ирій" / "ірій". Наприклад, вигук "ич!" може означати здивування або звернення уваги: "Ич який розумний!" або "Ич ти який хитрий!". Слово "икати" означає вимовляти звук "и" замість "і" або інших голосних. Натомість "ирод" — це старовинне слово, яким називали жорстоку людину або тирана, а "ирій" — давня назва раю або місця, куди відлітають птахи на зиму.

Мовознавці пояснюють, що такі слова — не вигадка сучасних філологів. Саме так українці говорили століттями, і ці форми зафіксовані в історичних словниках та літературі. Наприклад, у знаменитому "Словарі української мови" лексикографа Борис Грінченко міститься чимало слів із початковою літерою "и": индик, инжир, иначий, ирха, имбрик, ирститися та інші. Більшість із них сьогодні вважаються діалектними або застарілими, але вони підтверджують, що звук "и" на початку слова історично існував у мові.

Питання початкової літери "и" обговорювали багато відомих мовознавців, серед них Юрій Шевельов, Василь Німчук та Ірина Фаріон. У XIX столітті в українській писемності вона взагалі була поширеною. У текстах того часу можна зустріти написання "инший", "инколи", "иней", які пізніше були змінені на сучасні форми з літерою "і".

Цікаво, що початкову "и" можна знайти і в творах класиків української літератури. Вона трапляється у текстах Тарас Шевченко, Іван Франко, Пантелеймон Куліш та інших письменників. Щоправда, тодішні правописні системи читали цю літеру інакше, ніж сучасний звук "и".

У ХХ столітті мовну норму значно спростили, і правило стало категоричним: на початку слова пишеться лише "і". Саме тому слова на "и" майже зникли з літературної мови.

Однак із появою нової редакції Українського правопису 2019 року частину історичних форм дозволили використовувати як варіанти. Саме тому слова "ирій" або "ирод" сьогодні не вважаються помилкою, хоча частіше використовуються їхні сучасні варіанти — "вирій" та "ірод".

Філологи наголошують: ця мовна особливість лише підтверджує багатство української мови та її складну історію розвитку. А головний висновок простий — літера "и" на початку слова в українській мові все ж існує, хоча й у дуже обмеженій кількості слів.

